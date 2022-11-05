Engelliler Derneği: “Çalışmalar bize danışılsın”

Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu, engelliler ile ilgili yapılan çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve farkındalık sağlamak amacıyla İzmit Fuar İçi Sivil Toplum Merkezinde bir araya geldi. Programda İzmit Belediyesi tarafından yapılan YADEV, Otizm Spor ve Yaşam Evi, Kısa Mola Projeleri, Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonar Kahvecitarafından tanıtıldı. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Kocaeli Engelli Dernekleri Başkanı Mehmet Ataman ve İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonar Kahveci’nin yanı sıra İzmit Kent Konseyi Engelliler Meclisi BaşkanıSelçuk Tanrıkulu, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği, Kocaeli Bedensel Engelliler Derneği, Kocaeli Engelsiz Spor Kulübü Derneği gibi birçok engelli kurum ve kuruluşlar katıldı.

ENGELLİLER VE AİLELERİ İÇİN PROJELER

Yaşama Destek Evi Projsesi’nde özel gereksinimli olan bireylerin bakımlarını yükseltmek, öz bakım, bulaşık yıkama gibi temel ihtiyaçlar engelli bireylere öğretmek, Egzersiz ve ritim faaliyetleri, Engelli bireylerin yakınlarına sosyal destek ve gelecekte özel bireylerin meslek sahibi olması gibi çalışmalar sağlanıyor. Kısa Mola Projesinde ise ailelerin engelli bireylerini kısa süreliğine bırakabileceği ve ücretsiz eğitim görebileceği yaşam merkezi olacak. Otizm Spor ve Yaşam Evi Projesi’nde spor faaliyetleri, duyu bütünleme eğitimi, bireysel beceri geliştirme faaliyetleri gibi çalışmalar yer alacak.

“YENİ BİR VİZYON”

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonar Kahveci,“Öncelikle Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in de selamlarını iletiyorum. Biz İzmit Belediyesi sosyal devlet hizmetleri müdürü olarak, yeni bir vizyon ile çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Ama pandemi özellikle engelliler için dezavantajlı bir süreçti. Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz bunların çalışmalarını gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BİRLİKTE ÜRETTİĞİMİZDE GÜZEL”

Kahveci’nin ardından konuşan, Kocaeli Engelli Dernekleri Başkanı Mehmet Ataman, “İzmit Belediyesi’ne desteğinden ve yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz. Bizim en memnun olduğumuz konu çalışmalar yapılmadan önce bize danışılması. Engelli bireylerin ailelerinin fikirlerinin alınması oluyor. Birlikte çözümler ürettiğimizde gayet güzel sonuçlar alıyoruz” dedi.