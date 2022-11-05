05 Kas 2022 - 14:19- Eğitim G: 05 Kas 2022 - 14:20

Karamürsel 100. Yıl MTAL’ye birincilik ödülü Bakan Özer’den

KODELİG Yarışması’nda Karamürsel 100. Yıl MTAL, ‘Lise Çizgi İzleyen Robot Kategorisi’nde64 ekip arasında birinci oldu. Öğrenciler, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den aldı
Karamürsel 100. Yıl MTAL’ye birincilik ödülü Bakan Özer’den mask
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Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen KODELİ Projesi tanıtımı için ilimize gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yarışmalarda derece yapan okullara ödülleri verildi.Etkinlikte ödüllerini alan Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Serpil Acar Yıldırım, Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmeni Abdurrahman Eren, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmenlerinden Taner Işık ile öğrenciler Numan Çınar, Ahmet Beytullah Aygüney ve Özge Hacer Ersöz,“Bize bu mutluluğu, gururu yaşatan ve bu başarıda emekleri olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dediler. Okul Müdürü Serpil Acar Yıldırım, projeden bahsederek öğretmenleri ve öğrencilerini tebrik etti. 
# eğitim, elektrik, Okul

05 Kas 2022 - 14:19 - Eğitim

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