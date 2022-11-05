Gölcük Anıtpark’ta organ bağışı standı açıldı

Ülkemizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Farkındalığı arttırmak için her yıl 3-9 Kasım “Organ Bağış Haftası” olarak kutlanıyor. Bu sebeple Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağış Birimi, Gölcük Anıtpark’ta organ bağış standı açtı. Stantta organ bağışımda bulunan vatandaşların bilgileri alındıktan sonra organ bağış kartları teslim edildi.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Stantta halka organ bağışı ile ilgili olarak broşürler dağıtılarak organ bağışının önemine değinildi. Stantta aynı zamanda Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağış Birimi Yetkilileri, organ bağışının önemi ve hangi durumlarda organ bağışı yapıldığı konusunda bilgi verdi.