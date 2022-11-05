Gölcük Anıtpark’ta organ bağışı standı açıldı

Ülkemizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Farkındalığı arttırmak için her yıl 3-9 Kasım “Organ Bağış Haftası” olarak kutlanıyor. Bu sebeple Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağış Birimi, Gölcük Anıtpark’ta organ bağış standı açtı. Stantta organ bağışımda bulunan vatandaşların bilgileri alındıktan sonra organ bağış kartları teslim edildi.
VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ
Stantta halka organ bağışı ile ilgili olarak broşürler dağıtılarak organ bağışının önemine değinildi. Stantta aynı zamanda Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağış Birimi Yetkilileri, organ bağışının önemi ve hangi durumlarda organ bağışı yapıldığı konusunda bilgi verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.