05 Kas 2022 - 14:20- Gündem G: 05 Kas 2022 - 14:22

KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, kent protokolünün ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul etmeye devam ediyor
KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor mask
+8
Haber albümü için resme tıklayın

Seçim sürecini tamamlayan Kocaeli Ticaret Odası, hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Murat Barış, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan, Meclis Başkan Yardımcıları Fikret Yıldırım ve İbrahim İkiz, kent protokolünden konuklarını ağırlayarak, KOTO’nun yeni dönem çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler veriyor.

PROTOKOLDEN ZİYARETLER

‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri kapsamında; Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve Daire Müdürleri, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül ve Baro yönetimi, Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan ve daire müdürleri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Öztekin Kaşukci, KBB Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Dairesi Başkanı Sabahattin Yaman, KBB Esnaf Sanatkarlar Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut, Sivil Toplum Şube Müdürü Samet Şengöz ve AB Dış İlişkiler Şube Müdürü Bilal Barış KOTO’yu ziyaret ederek, tebriklerini iletti. Konuklarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkanlar Necmi Bulut ve Hüseyin Gezer, KOTO’nun yeni dönemde de kentin buluşma ve istişare noktası olma görevini sürdüreceğini ifade etti.
# Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe, kamu, esnaf

05 Kas 2022 - 14:20 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.097.947 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük Anıtpark’ta organ bağışı standı açıldı mask
Gölcük Anıtpark’ta organ bağışı standı açıldı
KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor mask
KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor
Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek mask
Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek
Sera malzemesi satın alınacak mask
Sera malzemesi satın alınacak
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi mask
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu mask
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL