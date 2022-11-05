KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor

Seçim sürecini tamamlayan Kocaeli Ticaret Odası, hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Murat Barış, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan, Meclis Başkan Yardımcıları Fikret Yıldırım ve İbrahim İkiz, kent protokolünden konuklarını ağırlayarak, KOTO’nun yeni dönem çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler veriyor.

PROTOKOLDEN ZİYARETLER

‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri kapsamında; Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve Daire Müdürleri, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül ve Baro yönetimi, Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan ve daire müdürleri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Öztekin Kaşukci, KBB Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Dairesi Başkanı Sabahattin Yaman, KBB Esnaf Sanatkarlar Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut, Sivil Toplum Şube Müdürü Samet Şengöz ve AB Dış İlişkiler Şube Müdürü Bilal Barış KOTO’yu ziyaret ederek, tebriklerini iletti. Konuklarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkanlar Necmi Bulut ve Hüseyin Gezer, KOTO’nun yeni dönemde de kentin buluşma ve istişare noktası olma görevini sürdüreceğini ifade etti.