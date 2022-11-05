Çakır, yapılamayan 1500 konutu İlimtepe’den Davutoğlu’na anlattı

2019 yılı aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyük bir coşkuyla açıklanan ‘TOKİ 100 Bin Konut’ projesinin birçoğunun henüz inşaatının dahi başlamadığı ortaya çıkarken, Gelecek Partililer 21 ilde aynı anda sahaya inerek hükümet tarafından 2019 yılında vadedilen TOKİ’leri aradı. Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünde toplanan Parti Başkanlık Kurulu, 21 ilin il başkanının Zoom üzerinden Genel Merkez toplantısına katılması ile devam etti.

“YAPAMAYACAKLARI 500 BİN KONUTUN DELİLİ”

Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Bingöl, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Kocaeli, Kilis, Manisa, Kahramanmaraş, Kars, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Muş illerinin katıldığı toplantıda Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, illerden tek tek bilgi aldı. Davutoğlu, “Yaptıkları, yapacaklarının teminatıydı, şimdi ise yapamadıkları 100 bin konut da yapamayacakları 500 bin konutun delili oldu” dedi.

ÇAKIR, İLİMTEPE'DEN BİLGİLENDİRDİ

Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, il yöneticileri ve ilçe bakanları ile Körfez İlimtepe'de yapılması planlanan bin 500 konutluk proje alanına giderek alandan bilgi verdi. Genel Başkan Davutoğlu ve parti kurmaylarına alandan yaptığı sunumda Çakır, “2019’da vadedilen TOKİ 100 Bin Konut Projesi kapsamında İzmit'te bin 250 konut, Gebze’de 250 konut ve Körfez’de bin 500 olmak üzere toplam 3000 konut yapılacaktı. Aynı dönemde başlayan diğer projeler bitirilmesine ve aradan 3 yıl geçmesine rağmen İlimtepe Projesi’nde yüklenici firma, artan maliyetleri gerekçe göstererek, proje %15 tamamlanma oranının altında kaldığından sözleşme fesih maddesini talep etmiştir” dedi.

“VATANDAŞIN AKLIYLA OYNAMAK”

“İlimtepe’de TOKİ tarafından başlatılan 1.500 konutluk proje nedeniyle 3 yıldır anahtar bekleyen vatandaşlarımız mağdur edilmiştir” diyen Çakır, “Süreç hakkında vatandaşlarımıza bir açıklama yapılmamıştır. Başvurular üzerine İmar Müdürlüğü, hak sahiplerince ödenen bedellere ait banka dekontlarını istemiş, gönderilmesine rağmen hak sahiplerine geri dönüş yapılmamıştır. TOKİ tarafından yine 2022’de Kocaeli’de toplam 5.200 tane konutun hayata geçirileceği duyuruldu. Henüz 2019’da vadedilen projenin yerinde yeller eserken yeni proje kapsamında yine İlimtepe’de 1.000 konut için başvuruların alınmaya başlanması vatandaşın aklıyla oynamak gibi oluyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilene kadar takipçisi olacağız” açıklamalarında bulundu.