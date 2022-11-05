05 Kas 2022 - 14:22- Siyaset G: 05 Kas 2022 - 14:24

SP Karamürsel, Büyük Kongre’ye 2 otobüs kaldırdı

İlçe Başkanlığını Murat Sağlam’ın üstlendiği Saadet Partisi Karamürsel İlçe Teşkilatı, Ankara’da gerçekleşen SP 8. Olağan Büyük Kongresi’ne Karamürsel’den 2 otobüs kaldırdı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun güven tazelediği kongrede “Saatlerinizi İktidara Ayarlayın” pankartı dikkat çekti
SP Karamürsel, Büyük Kongre’ye 2 otobüs kaldırdı mask
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Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrede tek aday olan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu yeniden seçilerek güven tazeledi. Karamollaoğlu kayıtlı bin 200 delege arasından geçerli oy kullananların tamamının oyunu aldı. Kongrede ayrıca, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlendi.

SP KARAMÜRSEL 2 OTOBÜS KALDIRDI

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı Karamürsel’den iki adet otobüs kaldırdı. Ayrıca birçok parti mensubu da kendi araçlarıyla SP 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı. SP Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, “Karamürsel her zaman olduğu gibi bugün de parti teşkilatlarımıza örnek oluyor, siyasi tartışmaların gölgesinde Karamürsel’den iki otobüs ile Ankara’ya gitmek gerçekten büyük başarıdır” şeklinde konuştu.

“TRAVMALARDAN BİRLİKTE KURTULMALIYIZ”

“Saatlerinizi İktidara Ayarlayın” pankartının asıldığı kongrede SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kürsüye alkışlar ve sloganlar eşliğinde çıktı. Seçim sürecine değinen Karamollaoğlu, “Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını inşa etmek için, artık geçmişin travmalarından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor. Kardeşlerim, işte bugün bismillah diyerek, önümüzdeki seçimlerin startını veriyoruz. Bugünden itibaren tüm teşkilatlarımız seçim çalışmaları için sahada olacak. İnanıyoruz ki zafer inananlarındır ve zafer yakındır” dedi.

# Ankara

05 Kas 2022 - 14:22 - Siyaset

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