Ford Otosan’dan Kadın Sağlığı Festivali

Kadınların her alanda güçlenmesini ve iş hayatında daha aktif rol üstlenmesini destekleyen Ford Otosan, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle kadın çalışanlarına yönelik bir sağlık etkinliğine imza attı. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Ford Otosan Kadın Sağlığı Festivali; Anadolu Sağlık Merkezi hekimleri ile Kanser Savaşçıları Derneği, Gölcük Halk Eğitim Merkezi, Halıdere Kadın Kooperatifi, KOİDER, Kocaeli Anneleri Derneği’nden katılımcılar ve Ford Otosan Gölcük Fabrikası kadın çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.