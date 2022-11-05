Kadınların her alanda güçlenmesini ve iş hayatında daha aktif rol üstlenmesini destekleyen Ford Otosan, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle kadın çalışanlarına yönelik bir sağlık etkinliğine imza attı. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Ford Otosan Kadın Sağlığı Festivali; Anadolu Sağlık Merkezi hekimleri ile Kanser Savaşçıları Derneği, Gölcük Halk Eğitim Merkezi, Halıdere Kadın Kooperatifi, KOİDER, Kocaeli Anneleri Derneği’nden katılımcılar ve Ford Otosan Gölcük Fabrikası kadın çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.
05 Kas 2022 - 14:23- Ekonomi Güncelleme: 05 Kas 2022 - 14:24
Ford Otosan’dan Kadın Sağlığı Festivali
Türk otomotiv sanayinin kadın istihdamı lideri Ford Otosan, Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda bir etkinlik gerçekleştirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.