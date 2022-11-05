05 Kas 2022 - 14:23- Ekonomi G: 05 Kas 2022 - 14:24

Ford Otosan’dan Kadın Sağlığı Festivali

Türk otomotiv sanayinin kadın istihdamı lideri Ford Otosan, Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda bir etkinlik gerçekleştirdi
Ford Otosan’dan Kadın Sağlığı Festivali mask
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Kadınların her alanda güçlenmesini ve iş hayatında daha aktif rol üstlenmesini destekleyen Ford Otosan, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle kadın çalışanlarına yönelik bir sağlık etkinliğine imza attı. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Ford Otosan Kadın Sağlığı Festivali; Anadolu Sağlık Merkezi hekimleri ile Kanser Savaşçıları Derneği, Gölcük Halk Eğitim Merkezi, Halıdere Kadın Kooperatifi, KOİDER, Kocaeli Anneleri Derneği’nden katılımcılar ve Ford Otosan Gölcük Fabrikası kadın çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.
# sağlık, eğitim, Kadın

05 Kas 2022 - 14:23 - Ekonomi

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