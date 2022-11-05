Sanatseverlerden Nikomedia Sanat Galerisi’ne TAM NOT!  

İzmit Belediyesi Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılında kente önemli bir sanat durağı daha kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Nikomedia Sanat Galerisiyle birlikte kentimizdeki sanat galerisi sayısı 2’ye yükseldi. “Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera” sergisiyle kapılarını açan Nikomedia Sanat Galerisi sanatseverler tarafından çok beğenildi.

“KÖY ENSTİTÜLERİNİ anlatmak için çabalıyoruz”

Nikomedia Sanat Galerisi’ndeki ilk sergiyi açan Koleksiyoner Haldun Cezayirlioğlu, “İzmit Belediyesi’nin çağrısı üzerine burada sergiyi açtık. “Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera” sergisi. Yani hem kitaplardan hem Efemera dediğimiz belge ve fotoğraflardan oluşan bir sergimiz. Bu sergi benim 35-40 yılda anca toplayabildiğim bir sergi. Şu anda on binlerce belge ve fotoğraftan oluşuyor. Gördüğünüz gibi Köy Enstitüleri’ni yani anlatmaya değil görüp anlaşılabilecek bir hale getirdiğimizi zannediyorum bu sergi konseptiyle. Hem eski kullanılmış defter, belge ve fotoğrafları görebiliyorsunuz hem de o yılların yaşanmışlıklarına ait değişik devlet kurumları arasındaki yazışmalara da şahit oluyorsunuz bu sergi sayesinde. Böylelikle Köy Enstitüleri’ni yeni nesle yeni kuşağa anlatmak için hatırlatmak için bir çaba içerisinde bulunuyoruz.” dedi.

Nikomedia Sanat Galerisi’ne gelen ve duygu dolu anlar yaşayan Begüm Görücü, “Sanat Galerisi’ni çok beğendim. Ayrıca gurur duydum ve çok duygulandım. Çünkü benim oğlum burada halk müziği derslerine katılıyordu. Akşamları hayal kuruyordum, burada güzel bir şeyler olsa diye çünkü çok sessiz çok karanlık soğuk geliyordu. Böyle bir ortam hazırlanması çok hoşuma gitti, çok duygulandım. Fatma hanıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhuriyetimizin 99. Yılında böyle güzel bir açılışa oğlumla katılmış olmaktan gurur duydum” dedi.

“BÖYLE YERLER BİR NEVİ OKUL OLACAK”

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi İkramettin Karaman, “Ben Köy Enstitülü bir babanın oğluyum. Dolayısıyla hem galeri olarak ilgilendim burayla hem de Köy Enstitüleri ile bağı olan biri olarak. Galeriyi çok beğendim. Sanat Galerinin merkezi yerlerde olması önemli. Uzaklarda olduğu zaman zaten ilgisiz olan insanlar gelmez. Burada ilgisiz olanlarda gelecektir. Böyle yerler sanat eğitimini sağlayacak bir nevi okul olacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.