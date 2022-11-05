05 Kas 2022 - 15:09- Asayiş G: 05 Kas 2022 - 15:11

Tamire giden kamyon D-100’de alev alev yandı

Gebze ilçesinde arızalanan kamyon, tamire giderken D-100 Karayolunda yandı. Yangın sonrasında kamyon kullanılamaz hale gelirken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Yangın, Gebze D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Y. idaresindeki 41 VS 761 plakalı kamyon, arıza yaptı. Sürücüsünün tamire götürdüğü esnada kamyonda yangın çıktı. Yangını fark eden Hamza Y., aracı sağa çekip yardım istedi. Bu sırada büyüyen yangında, kamyon adeta alev topuna döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Hurdaya dönen kamyon, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ve kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından yol üzerinde trafik yeniden normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Araç, polis, Yangın, itfaiye

05 Kas 2022 - 15:09 - Asayiş

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