05 Kas 2022 - 15:19- Gündem G: 05 Kas 2022 - 15:21

Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente değer katacak Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “İzmit meydana çıkacak” sloganıyla duyurduğu Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir ekipleri gece gündüz çalışarak, büyüklüğü yaklaşık olarak 50 bin metrekare alana sahip olacak olan Milli İrade Meydanında demir imalatları, yağmursuyu altyapı çalışması, hafriyat, zemin iyileştirme ve diğer düzenleme işleri gerçekleştiriliyor.

KENTE DEĞER KATACAK

Bitirildiğinde bölgenin cazibe merkezi olacak Milli İrade Meydanı projesinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 m² tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.
# eğitim, Tahir Büyükakın

05 Kas 2022 - 15:19 - Gündem

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