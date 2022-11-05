Karayalçın: “6’lı masanın 2 ay önceki gibi iddialı bir duruşu yok”

Cumhuriyet Halk Partisinin geçmiş dönem genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, bugün Kocaeli’ye geldi. Eski Genel Başkanlar İzmit Dayanışma Platformu tarafından KYÖD’de düzenlenen “Kocaeli Yüzyılın Işığında CHP ve Geleceğimiz” konulu panelde konuşmacı olarak katıldı. Panele genel Başkanların yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kurultayı onur kurulu üyesi Prof. Tolga Yarman, İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, İzmit Belediyesi Eski Başkanı Hikmet Erenkaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Sanatçı Bedri Baykam, İl Eski Başkanları, Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, DEV Genç Kurucularından Sarp Kuray, CHP İlçe Başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

ATATÜRK’ÜN İSMET PAŞA’YA YAZDIĞI MEKTUP

Etkinlikte ilk konuşmayı İzmit Dayanışma Platformu Başkanı Keramettin Gençtürk gerçekleştirdi. Gençtürk konuşmasında, “Bugün üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümü. Aynı Zamanda eski gençlik kolları Başkanı Süleyman Genç’in ölüm yılı. Eski genel başkanlarımız burada. Bir döneme damga vuran isimler. 10 genel başkanımızdan 5’ini uğurlamışız. Sağ olanlara sağlıklı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı ve ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet Paşa’ya yazmış olduğu mektubu günümüz tercümesi ile okudu.

“BÜYÜN KAZANIMLAR ALT ÜST OLDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İki ayyaş” söylemine dikkat çeken Gençtürk, “İki ayyaş cumhuriyeti kurduğu günün ertesi günü mektuplaşmışlar. Ben bu mektuptan çok etkilenmiştim. Bunula ülke gelişimini sağlamamız lazım. Genel Başkanı neden davet ettik. 2 genel başkan ile başlayan süreci Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’ün bize emanet ettiği yurdu güneşe çıkartmalıyız. Biz Ankara dayanışma grubu diye bir platformuz. Amacımız şu Cumhuriyet Halk Partisine yol göstermek, fikir taşımak ve CHP’nin gelişmesini sağlamak. Her şeyimizi sattılar. Hepsi yağma edildi. Bütün kazanımlar alt üst oldu. Onların geri alınabileceğini düşünüyorum.

“KANAL İSTANBUL’U DOLDURUP ESKİ HALİNE SOKARIZ”

Kanal İstanbul’u bile doldurup eski haline sokarız. Bizim geri getiremediklerimiz var. Ethmen Sarısülük’ler, Berkin Elvan’lar Ankara’da kaybettiğimiz vatandaşlar, Soma’da kaybettiğimiz madenciler. Bunların tekrar olmaması için Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olması lazım. Kendinizi müdahil kabul edin. Olaya müdahil olun. Cumhuriyet Halk Partisinin hata yapma şansı yoktur. Yöneticilerin bizim iktidarımızı engelleyecek hareketlerinin önüne geçmek lazım” ifadelerini kullandı.

“KURULUŞ KURTULUŞUMUZDUR”

Daha Sonra kürsüye çıkan KYÖD Başkanı Uğur Saral, “ Türkiye Cumhuriyeti ikinci Yüzyılın arifesinde Türkiye Cumhuriyetinin duraksadığını, ülkemizin istila altında olduğunu, eğitimli kesimin ülkemizi terk ettiğini görmekteyiz. Türkiye ikinci yüzyıla girerken Şunu görüyoruz. Ülke olarak hala Cumhuriyetin ilk günlerinde atılan adımların ekmeğini yiyoruz. Bu halkın hala ümitleri var. O ümit sırtımızı dayadığımız Atatürk. Çünkü kuruluş kurtuluşumuzdur” İfadelerini kullandı.

CUMHURİYETİN BÜTÜN DEĞERLERİNİ KAPATTILAR

CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı ise “Yarım kalmış projeler kenti Kocaeli’ye hoş geldiniz” diyerek konuşmasında başladı. Yıldızlı konuşmasında, “Kocaeli nüfusu 2 milyonu geçmiş, 12 ilçesi olan büyük bir metropol. 1 milyon 460 bin seçmeni var. 20 yıllık iktidarlarında hatırlayabileceğimiz, hafızalarımızda kalabilecek bir projeleri yok. Önceki dönem hizmet etmiş belediye başkanlarımıza ve Şimdi görev yapan Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. 20 senede Cumhuriyetin bütün değerlerini kapattılar. SEKA’mız gitti. Bunun yanında da hiçbir projelerini bitirmek yönünde ilerleme de sarf edemiyorlar.

“ZAMAN BİRLİK OLMA ZAMANI”

Öyle bir iktidar var ki lansman belediyeciliği yapıyorlar. Hayal satma ile ilgili çok iyiler. Stat yaparlar yolu olmaz. Havalimanı olur yolcusu olmaz. Çok enteresan bir kent haline geldi. En büyük Problem ulaşım problemi. En büyük problem sosyal alan problemi. En büyük problem mülteci problemi. 20 yıllık siyasi iktidar 1 metre metro mu açtılar. Ulaşım için bir yatırım mı yaptılar. Kocaeli’de yaptıkları 1 Sekapark 1 tramvay. Çıktıkları toplantılarda belediye başkanlarımıza atıflarda bulunup kendileri 1 tane göleti bitiremiyorlar. Çözümleri yok. Ekmek 5 lira. Onlar da ön teker nereye giderse arka teker oraya gidiyor. Biz Kocaeli’debulunan tüm haneleri kapı kapı dolaşmalıyız. İlk 100 bini bu ayın sonu itibari ile ulaşmış olacağız. Zaman birlik olma zamanı” ifadelerini kullandı.

“6’LI MASANIN 2 AY ÖNCEKİ GİBİ İDDİALI BİR DURUŞU YOK”

Mustafa Pınar moderatörlüğünde gerçekleşen panelde katılımcılara seslenen Ankara Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Pınar önseçimin önemine vurgu yaptı. Pınar konuşmasında, “İsmet İnönü gibi bir lidere 1 tane kontenjan hakkı tanımadı bu parti” ifadelerini kullandı. Toplantıda ilk konuşmayı Murat Karayalçın gerçekleştirdi. Karayalçın, “Siyasette kıdemli insanların yönetimde olanlara gördüklerini, yaşadıklarını, deneyimlerini aktarmalarına prense mektuplar deniz. Bence bizim konuşmalarımız Partililere mektuplar şeklinde alınmalı. 9 Ekim’den bu yana 6’lı masada bir gevşeme olduğunu üzülerek gözlüyorum. 6’lı masanın 2 ay önceki gibi iddialı duruşu yok.

“HALKIMIZA NE VADEDİYORUZ”

Genel başkanımızın çeşitli konulardaki görüşlerini seslendirmede yalnız kaldığını görüyorum . Genel Başkanların yeterince istişarede olmadığına yönelik gözlemlerim var. 6’lı masanın 7’li masaya dönüşmesi ikili görüşmeler ile gerçekleşiyor. Bu da bir olumsuzluktur. 15 günde bir toplantıların yapılacağı söylenmişti. Görüşme aralığı 1 buçuk aya çıktı. Cumhurbaşkanı adayı açıklamasından önce bir ortak plan hazırlanması gerektiğini, ardından 6 partili bir koalisyonun protokolünün hazırlanması gerektiğini ifade etmiştim. Halkımıza ne vadediyoruz bunu ortaya koyacağız. Ben ecevit’in 1970’ler bize güzel göreceğiz diyen ak günler bildirgesinin bugün de dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyim. Herkese güzel günler göreceğimizin anlatılması gerekiyor. Ortak plan olmalı ve birkaç ayağı olmalı.

“TÜRKİYE YASALARIN UMURSANMADIĞI VE UYGULANMADIĞI BİR ÜLKE”

Farklı kesimlerden oluşuyoruz ama biz olmak zorundayız. Biz olmak bir sorumluluk. İkinci tahattümüz Cumhuriyetimizin demokratikleştirilmesidir. Biz demoktikleşmeden biz olamayız. Nedense ortak programda işin devlet boyutu çok fazla dikkate alınmıyor. Ben güçlü bir devlete sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun nasıl yapılacağı açıklanmalı. İnsan haklarına dayalı bir devlet yapısının işletilmesi ancak güçlü bir devletle olur. Koyduğumuz kuralları uygulayamıyoruz. 6’lı masanın devlet ayağının temeli bu olmalı. Türkiye yasaların umursanmadığı ve uygulanmadığı bir ülke. Yasalarımızı uygulamıyoruz

“DİĞER GENEL BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMAK İSTEMİYOR”

Merkez bankası bağımsız olacak dediler. Yasa zaten merkez bankasının bağımsız olması gerektiğini söylüyor. Bizim devlet kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Amaçlarınızı ne ölçüde gerçekleştiriyorsanız kapasiteniz o derece yüksektir. Devlet yönetimine dördüncü güç olarak halk girmeli. 3 erkin birbirini denetlemelerini yeterli bulmuyorum. Biz tek başımıza iktidar olmayacağız. Öteki 5 parti ile iktidar olacağız. Bunun adı koalisyondur. Öteki genel başkanların açıklamalarından anlıyorum ki genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak istemiyorlar. Ben öyle görüyorum. Bakan da olmak istemiyorlar. Benim gördüğüm ve anladığım milletvekili olarak seçime girecekler. O zaman sistem nasıl işleyecek?

“CUMHURBAŞKANI ÜZERİNDE BİR KARAR KURULU OLMAMALI”

Çok partili koalisyonların Türkiye’nin belleğince çok güçlü yerleri yok. Bu hükümetin çok iş yapması gerekiyor. Çok iyi tartışmalıyız. Devlet yönetimi kolay değil. Bunu yapmazsak tek adam yönetiminden kurtulmuş oluruz ama 6 inasnın yönetim kargaşasına düşebiliriz. Türkiye’yi böyle bir durumla karşı karşıya bırakma hakkımız yok. Adayın belirlenmesinden önce koalisyon protokolünün oluşturulması önemli. Genel Başkanlar milletvekili olsun Cumhurbaşkanlığı için bir istişare kurulu kurulsun deniyor. İstişare iyi bir şey. Her partinin görüşleri önemle dikkate alınmalı ama o istişare kurulu bir karar kuruluna dönüşmemeli. Yani Cumhurbaşkanı üzerinde bir karar kurulu olmamalı. Bu anayasasının 6’ıncı maddesine de aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“ AKP HALA 2002’DEKİ OYUNU KORUYOR”

Daha sonra kürsüye çıkan 1995 yılı CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Cumhuriyet’in tüm kazanımlarının yok edildiğini ifade etti. Hukuk sisteminin de yok edildiğini ifade eden Çetin, “Ekonomi inanılmaz boyutlarda. Türkiye’nin hiçbir döneminde böyle bir ekonomik kriz yaşanmadı. Fiyat artışları dünyada en kötü ilk 5 ülkede. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre yüzde 185 oranında. TÜİK sepeti değiştiriyor. Türkiye ya çağdaş, dünya ile rekabet eden bir ülke olacak. Ya da Ortadoğu’da kimlik savaşlarının olduğu bir ülkeye dönecek. Böyle bir seçim ile karşı karşıyayız. Bütün bunlara rağmen AKP 2002’de aldığı oyları hala koruyor. Bu muhalefetin yeterli olmadığını sorununu oryaya çıkarıyor.

“ERDOĞAN TEKRARA CUMHURBAŞKANI OLURSA BİZ TÜRKİYE’Yİ UNUTALIM”

Devlet tamamen yıkılmış durumda. Müsteşarlar devletlerin hafızasıydı. Bunlar onları da ortadan kaldırdı. Devleti baştan aşağı yazmak lazım. Siyaset insanlara dokunmadan olmaz. Seçimden seçime nutuk atarak siyasette başarılı olunamaz. Siyasetin başarısı insanlara dokunarak sağlanabilir. Ev ev dolaşmadan siyasette başarılı olunamaz. Parti içi demokrasi olmadan Türkiye’de demokrasi olmaz. Ben genel başkanken Mesut Yılmaz’la konuştuk. Bu konuyu çözmek için karar birliğine vardık. Anayasa değişikliğine kadar vardık. 600 milletvekilinin 100 tanesi Türkiye milletvekili olacaktı. O 100 isim genel merkezden verilecek. Parti oyuna göre gönderecekti. Bu seçimde AKP kazanırsa bugünkü cumhurbaşkanı tekrara cumhurbaşkanı olursa biz Türkiye’yi unutalım.

“DEVLETLER VALİNİN DEVLETİ DEĞİL”

Bizim genel başkanımız bunu en fazla hak eden genel başkandır. Onun etrafında hepimiz gerekeni yapıp Cumhurbaşkanlığını almalıyız. Bunun başka bir yolu yok. Türkiye’nin ne hale geldiğini görüyoruz. 2 gün önce sarayda yapılan bir toplantıda bizim polisimiz olması gereken polisler parti müziğine eşlik ediyordu. Bugün bir tane devlet valisi yok. Valiler devlet valisi değil. Bir ilçe başkanından büyükelçi olur mu? Belediye seçimini kaybetmiş adamdan Büyükelçi olur mu? Biz ikinci yüzyılı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kutlamalıyız” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ İYİ BİR PARTİDİR”

1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı yapan Altan Öymen ise, “Yarım Kalmış projeler şehri dedi. Şimdi Türkiye’de kağıt yok. Öyle bir kağıt fabrikası yapıldı ki o fabrika entegre bir fabrikaydı. Türkiye’deki kağıt buhranını yok etmişti. Bu sadece bir örnek. Şeker fabrikalarından kağıt fabrikalarına kadar dışardan ne kadar aldığımız ürün varsa bunların büyük bir çoğunluğu Türkiye’de imal ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir partidir. Şimdi başımızda bir hükümet var. Bu hükümet demokrasiyi çiğnemiş, fiilen yok etmiş. Demokrasinin belli ilkeleri var. Kuvvetler ayrılığı ilkesi var. Bugün tek adam rejimi var. Bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorlar. Dünyada benzeri yok. Bir padişahlık rejimlerinde var” dedi.

“ÖNSEÇİMİN 6 PARTİ İLE GÖRÜŞÜLMESİ LAZIM”

Ön seçim konusuna da değinen Altan Öymen, “Cumhuriyet halk Partisinin tek başına iktidarken başlattığı bir süreçtir. 1961 Anayasası’ndan sonra kanun haline geldi tüm partiler için. Erdal İnönü zamanında önseçim yapılacaktı. Genel yapıldı. İstisnai zamanlar olduğunda genel yapılırdı. Şimdi 6 parti bir arada. Bunlarla birlikte bu konunun görüşülmesi lazım. Bunların belirlenmesi lazım. Burada bu 6’lı oluşum Türkiye’nin bugünkü durumdan kurtulmasının tek yoludur. Seçime az bir süre kaldı” ifadelerini kullandı.