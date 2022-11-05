Lideriz! Finali de böyle olsun! “4-2”

Kocaelispor sezonun 13. maçında Vanspor’u konuk etti. Yeşil siyahılar Tayfun, Cem, Samed Ali ve Beykan’ın golleri ile 4-2 kazandı. Son 8 maçta 7. galibiyetini elde eden ve 13 maç sonunda puanını 30’a çıkaran Kocaelispor, İskenderun’un Ankara Demir ile berabere kalması ile liderliğe yükseldi. Kocaelispor, 13 Kasım’da deplasmanda Karacabey’i ağırlayacak.

İLK YARI ÇOK ETKİLİYDİ

Maçın ilk yarısında Kocaelispor oyunun mutlak hakimiydi. Kalesinde Uğur Can iki pozisyon veren Kocaelispor 24’te öne geçti. Ceza sahası dışından çekilen şutta Erkul’un eline çarpan topun ardından kazanılan penaltıyı Tayfun ağlara gönderdi. (1-0) 35’te fark 2’ye çıktı. Kocaelispor’un sağ kanattan tehlikeli atağında Samet ceza sahasına doğru ortaladı. Tayfun’un pasında Cem Ekinci klas kafa dokunuşuyla topu ağlara gönderdi. “2-0” İlk yarı 2-0 sona erdi.

KRİZDEN, TAYFUN VE SAMED ALİ ÇIKARDI

İkinci yarıda bol pozisyon ve gol vardı. İkinci yarın başında Vanspor farkı 1’e indirdi. Uğur Can’dan seken topu Muhammed Ali Doğan sol köşeye gönderdi. (2-1) Kocaelispor küçük çaplı krizden çıkaran kişiler Tayfun ve Samed Ali’ydi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu önünde buluşan Tayfun’un şutunda Samed Ali’den seken top kaleci Haydar’ı yanılttı ve Kocaelispor skoru 3-1’e getirdi.

BEYKAN’DAN MUAZZAM GOL

Bitime 5 dakika kala Kocaelispor skoru 4-1’e getirdi. Mertan’ın pasında Beykan ceza sahası dışından topa harika vurdu ve sağ kale direğine çarpan top filelerle buluştu. “4-1” 2 dakika sonra Vanspor’da kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topa uzak noktada Barış dokundu ve maçın skorunu tayin etti.

AKIL ALMAZ SAKATLIK!

Maçın ardından sevincini taraftarları ile yaşayan lider Kocaelispor’da Yusuf Cihat sahaya giren küçük bir taraftarın bilinçsiz darbesi ile ayağından sakatlık yaşadı ve maçın ardından sedye ile Konak Hastanesi’ne götürüldü. Yusuf Cihat’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Futbolcu için MR çekileceği belirtildi.

İSKENDERUN’A GİDİYORUZ

İskenderun’un berabere kaldığı, Karacabey’in yenildiği haftada 13 maç sonunda puanını 30’e çıkaran Kocaelispor, 29 puanlı İskenderun’un üzerine çıktı. Bucaspor 3-1’lik galibiyetle 28 puanla Karacabey’i geçti ve üçüncü sıraya tırmandı. Karacabey ise 26 puanla dördüncü sıraya geriledi. Yeşil siyahlılar 14. hafta maçında 13 Kasım Pazar günü deplasmanda ikinci sıradaki İskenderun’un konuğu olacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

DAKİKALAR

KOCAELİSPOR: 4

VANSPOR: 2

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Volkan Okur***, Necmi Demir***, Caner Eroğlu***

KOCAELİSPOR

35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ**

3 YALÇIN KILINÇ*

5 DIOGO ÖZÇAKMAK**

7 CEM EKİNCİ***

(Dk. 67 BEYKAN ŞİMŞEK**)

8 YUSUF CİHAT ÇELİK***

9 OKAN EKEN***

(Dk. 84 MERTAN CANER*)

10 TAYFUN AYDOĞAN****

14 İLYAS KUBİLAY YAVUZ***

(Dk. 73 MEHMET TAŞ**)

19 ATİLA TURAN***

20 MEHMET SAK***

77 SAMED ALİ KAYA***

(Dk. 73 HAZARHAN KARACA*)

YEDEKLER

17 İSMET Y.OĞULLARI

4 ALPAY ÇELEBİ

22 BEDİRHAN YILDIZ

41 YİĞİTALİ BAYRAK

45 MESUT CAN TUNALI

71. YİĞİT CANGURU

VANSPOR

1 HAYDAR YILMAZ*

4 MİRAÇ ACER*

15 UĞUR GEZER**

5 ALİHAN KUBALAS**

3 ERKUL KÜÇÜK*

7 UĞUR CAN***

21 MUHSİN YILDIRIM*

(Dk. 46 UMUT SÖZEN**)

94 BARIŞ SAĞIR**

12. MUHAMMED ALİ**

(Dk. 72 ÖMER GÜMÜŞ*)

18 HASAN BİLAL**

(Dk. 72 SABİT YILMAZ*)

11 EMRAH TACİR**

(Dk. 89 FURKAN İNCE?)

YEDEKLER

33 ONUR TEKİN

70 ARAS AYDIN

2 FURKAN SAKI

22 EREN KİYAĞ

65 YUSUF ŞENGÜLER

SARI KARTLAR: Dk. 34 Yusuf, Dk. 64 Okan, Dk. 90 Mertan (Kocaelispor), Dk. 22 Erkul, Dk. 90 Alihan

GOLLER: Dk. 24 Tayfun, Dk. 35 Cem, Dk. 58 Samed Ali, Dk. 85 Beykan (Kocaelispor) Dk. 46 Muhamme Ali, Dk. 87 Barış (Van)