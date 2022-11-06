06 Kas 2022 - 09:37- Asayiş G: 06 Kas 2022 - 11:14

Beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu

İzmit'te beraber alkol alan iki arkadaştan biri diğerini cadde üzerinde silahla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.
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Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K., beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu. Silahla vuran şahıs hızla olay yerinden kaçtı. U.K.’yı kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı U.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
# Vatandaşlar, sağlık, Olay, polis, yaralı

06 Kas 2022 - 09:37 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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GECCEK GECCEK - Buna haber denmez ki ! Tehdit, yaralama, kaçırma, kavga, dolandırma, tecavüz,bıçaklama.kurşunlama vs vs mutlu şehrin olağan günlük yaşamı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Kasım 10:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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