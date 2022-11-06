Taraftarın kontrolsüz sevinci, sporcuyu sakatladı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanan Kocaelispor- Vanspor maçının ardından galibiyet sevincine gölge düştü. Kocaelispor’un 4-2 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte önce onlarca çocuğun sahaya girmesine izin verildi. Çocuklarla birlikte futbolcular ve kulüp yöneticileri galibiyet sevincini yaşarken yetişkin taraftarlar da sahaya girdi. Galibiyet sevincini paylaşmak istediği futbolcunun üzerine koşan bir taraftar ise Yusuf Cihat Çelik’in yaralanmasına neden oldu.
Üzerine kayarak gelen taraftardan aldığı beklenmedik darbeyle ayakları yerden kesilen Yusuf Cihat, bir süre olduğu yerden kalkamadı. Sporcu takım arkadaşlarının desteğiyle sedyeye alındı, önce soyunma odasına, ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Acıdan gözyaşlarını tutamayan ve taraftarın kontrolsüz sevincine tepki gösteren Yusuf Cihat, “90 dakika oyunda bir tane faule maruz kalmadım. Maçtan sonra yaşadığım olaya bakın” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sendikacı - Kader diyelim taraftar hakli olarak sevinmiş ola ki . bu şekilde olmasa rakip takımın oyucusu tarafından sakatlanmıştı kadere inanmak gerek geçmiş olsun yusuf cihat çelik acil sifalar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.