Milyonluk dolandırıcılık olayında 5 ilde geniş çaplı soruşturma: 3 gözaltı

Çayırova ilçesinden Bursa'ya götürülmesi gereken 1 milyon 400 bin TL değerinde temizlik malzemelerinin yerine ulaşmaması sonucu meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili emniyet çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çayırova'daki depodan yüklenen ürünlerin Bursa'da boş bir araziye indirildikten sonra sırasıyla Aydın, İzmir ve Manisa ilinde bir depoya götürüldüğü tespit edildi.
Sahibine teslim edildi
4 Kasım günü Manisa'da bulunan depoda yapılan arama sonucunda bahse konu temizlik malzemeleri eksiksiz olarak bulunarak sahibine teslim edildi. Olaya karıştıkları tespit edilen Ç.M. İzmir'de, M.S. ve A.A. isimli şahıslar İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.