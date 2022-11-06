06 Kas 2022 - 09:41- Asayiş G: 06 Kas 2022 - 09:43

Milyonluk dolandırıcılık olayında 5 ilde geniş çaplı soruşturma: 3 gözaltı

Kocaeli'den Bursa'ya gitmesi gereken temizlik ürünlerinin ulaşması gereken yerlere götürülmemesi neticesinde meydana gelen milyonluk dolandırıcılık olayında emniyet ekipleri, 5 ilde geniş çaplı inceleme başlattı. İnceleme neticesinde temizlik ürünleri ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şahıs yakalandı.
Milyonluk dolandırıcılık olayında 5 ilde geniş çaplı soruşturma: 3 gözaltı mask

Çayırova ilçesinden Bursa'ya götürülmesi gereken 1 milyon 400 bin TL değerinde temizlik malzemelerinin yerine ulaşmaması sonucu meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili emniyet çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çayırova'daki depodan yüklenen ürünlerin Bursa'da boş bir araziye indirildikten sonra sırasıyla Aydın, İzmir ve Manisa ilinde bir depoya götürüldüğü tespit edildi.

Sahibine teslim edildi

4 Kasım günü Manisa'da bulunan depoda yapılan arama sonucunda bahse konu temizlik malzemeleri eksiksiz olarak bulunarak sahibine teslim edildi. Olaya karıştıkları tespit edilen Ç.M. İzmir'de, M.S. ve A.A. isimli şahıslar İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
# Aydın, emniyet

06 Kas 2022 - 09:41 Kocaeli- Asayiş

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