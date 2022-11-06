İzmit Çınar Akademi resmen açıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamak amacıyla hayata geçirilen ücretsiz kurs merkezi İzmit Çınar Akademi’nin açılış töreni gerçekleşti. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:71 adresinde 11. sınıf, 12. Sınıf ve mezun gruplara ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu ve lise destek eğitim kursunda uzman eğitmen kadrosuyla eğitim veren İzmit Çınar Akademi’nin açılışına yoğun katılım oldu.

YALNIZ BIRAKMADILAR

İzmit Çınar Akademi’nin açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dışişleri eski Bakanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, SHP Genel eski Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, Demokrat Parti(DP) Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Vekili Nihal Kupşi, DP İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, DP Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Kocaeli İl eski Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda STK başkanı, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLUYORUZ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açılışta yaptığı konuşmada "Biz çalışma arkadaşlarımız ile birlikte daha önce pek el atılmamış birçok önemli alanda projeler geliştiriyoruz. Kadın Girişimciler Merkezi’nden, Alzheimer Merkezine, Yaşam Destek Evi’nden, Otizm Yaşam Merkezi’ne, sosyal tesislerimize kadar pek çok açılış gerçekleştirdik. Bu arada hiçbir siyasi ayrım yapmadan hiçbir kurumu ayırt etmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına, gençlerimize kadar yaşamın her alanına dokunmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Bu kısıtlı imkanlara, ekonominin kötü gidişatına rağmen vatandaşlarımızın yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz.

“KALİTELİ EĞİTİM HERKESİN HAKKI”

Fırsat eşitliği yerel yönetimlerde bir kentinin yönetiminin olmazsa olmazı. Fırsat eşitliğinin sağlanması gereken alanlardan birisi de eğitim. Ülkemizde herkesin kaliteli bir eğitim alması anayasal bir hak. Ama geldiğimiz noktada eğitim ve öğretime herkesin eşit erişimi bulunmuyor. Biz de İzmit Belediyesi olarak kaliteli eğitim almak herkesin hakkı diyerek eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile kentimizdeki gençlerin eğitime eşit erişimini sağlamak adına çalışmalara başladık. Sarıyer Belediyesi’nin yıllardır markası olmuş Sarıyer Akademi'den feyz aldığımızı gururla belirtmek isterim. İzmitli öğrencilerimizi kaliteli eğitim ile buluşturmak için Sarıyer Akademi ile kolları sıvadık. Çalışmalarımız sonucunda gözbebeğimiz İzmit Çınar Akademi’yi açmaya karar verdik. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok çabaladılar.

"ÇINAR AKADEMİ’DE 123 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR”

Burada eğitim ve öğretim verecek öğretmenler yine liyakata uygun şekilde seçildiler. Öğrencilerin de kurum kabul sınavı ile seçildiği Çınar Akademi’de toplam 123 öğrenci eğitim ve öğretim görmeye başladı. Öğrencilerimizin başarılarını destekleyebilmek adına da bütün kitap dağıtımlarını ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Uzman eğitim kadromuz ile evlatlarımıza eksikliklerini tamamlamasından ve onları bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki İzmit Çınar Akademi’de eğitim gören öğrenciler bizim attığımız adımı daha da ileriye götürecekler. Vatana ve millete hayırlı evlatlar olacaklar. Buraya emek veren arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim” şeklinde konuştu.

"30 BİN LİRALIK KATKI SUNUYORUZ”

Başkan Hürriyet’in ardından konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Sarıyer Akademi'nin sekizinci yılındayız. Türkiye'de cehalet döneminden geçiyoruz. Anadolu'da cehalet dibine vurmuş durumda. Bu cahilliğin oluşması çoğaltılması için çok büyük çabalar oldu ki bugünlere gelindi. Çok önemli üniversitelerde okuyan mezunlarımız oldu. Bu bir vatan görevidir. Biz hiçbir kuruş almadan bu akademilerde bir aileye 30 bin liralık katkı sunuyoruz. Burada sadece öğrencinin eğitilmesi değil öğretmenleri de eğitiyoruz. Burada kaliteli bir eğitim verilmesi için öğretmenlerin de eğitilmesi lazım. Şu anda kendi sorularımızı kendimiz hazırlar durumdayız.

“ÇINAR İSMİ ÇOK GÜZEL”

Fatma Başkan gibi bir başkan bulunca İzmit’ten bu işi yaygınlaştıralım dedik. Çınar gibi çok güzel bir isimde bulmuşlar. Şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi ile de akademi üzerine bir çalışmamız var. Bu bağlamda yarın da İzmit Belediyesi de çevresine destek vermeye başlayacak. Eğitimde fırsat eşitliği alanında değişik destekler verip bu memleketin eğitim sisteminde kalite yaratacağına eğitimsizleri eğiteceğine inanıyorum. İçtenlikle bu girişimi kutluyorum. Bu konuya inanılmaz bir inanç ile sarıldılar” dedi.

"AKLIMA KÖY ENSTİTÜLERİ GELDİ”

Daha sonra konuşan SHP Genel eski Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın ise, "Bugün önemli olan benim sesim değil, Çınar Akademi'de yetişecek olan gençlerin sesi. O ses çok güçlü çıkacak inşallah. Belediye başkanlarımı yürekten kutluyorum. Sizler anlattıkça benim aklıma köy enstitüleri geldi. Bu yeni bir adım. Köy enstitülerinin sadece köyde açılması gerekmiyor. Burada eğitimde çok ciddi bir adım atıyorsunuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİSİ"

Programda son olarak konuşan Dışişleri eski Bakanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ise şunları söyledi, "Bu 20 yıllık dönemin en büyük yıkımı eğitimde yapıldı. Ekonomik programı, dış politikayı düzeltirsin. Eğitim ile kaç nesil kayboldu? 15-24 yaş arası 200 bin kişi var ne okulda ne işte. Bunun yapacağı kötülük hiçbir şeye benzemez. Ben Cumhuriyet’in okullarında okudum. Ben bir tek kuruş harcamadan bu ülkenin okullarında okudum. Türkiye bugün gerekli kalitesi olmayan dünyada üniversite mezunu en fazla olan ülkelerden biri. Önemli olan bilime dayalı laik eğitim. Bilimle laik eğitimin olmadığı sürece sadece okul bitirmenin bir anlamı yok. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu. Kadınlar ele aldığı işin daima en iyisini yaparlar. Cumhuriyet’in en büyük güvencesi de gençler ve kadınlardır. Bu güzel eğitim yuvasını kutluyorum”