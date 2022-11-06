Başkan Büyükakın ve Yol Timine teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, Kartepe İlçesi Derbent Mahallesinde yolları bakım ve onarımdan geçirdi. Yapılan çalışmaları yakından takip eden Derbent Mahallesi Muhtarı Erdal Baş, başta Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere Yol Bakım Timi çalışanlarına teşekkür etti. ‘’Turizm bölgesi olan mahallemizde yollarımızın güzel olması bizim için çok önemli’’ diyen Mahalle Muhtarı Erdal Baş, ‘’Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun ufak büyük demeden tüm taleplerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılıyor” ifadesini kullandı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, tüm kentte olduğu gibi yollarda vatandaşlar ve muhtarlardan gelen talep ve şikâyetlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yollardaki yapısal bozukluklara bakım-onarım yapıyor. Gerek 153 çağrı merkezine gelen talepler gerekse muhtarlardan gelen talepler kısa süre içerisinde Yol Bakım Timinin müdahalesi ile gideriliyor. Bunun son örneği de Kartepe Derbent Mahallesinde yaşandı.

ÖNEMLİ BİR TURİZM LOKASYONU

Önemli turizm lokasyonlarından birisi olan Derbent Mahallesindeki yollarda bozulma meydana gelen kısımlarda bakım-onarım ve asfaltlama çalışmaları yapıldı. Yapılan asfaltlama çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş, Başkan Büyükakın ve Yol Bakım Timi çalışanlarına teşekkür etti.