İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı

İzmir Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesinde bulunan 3.480 metrekare, ticaret-konut arsası açık artırma ile satılacak.
Kıymeti 28.750.000,00 TL olarak tespit edilen arsanın birinci satış ihalesi, 7 Aralık 2022 tarihinde saat 15:20'de İzmir Adliyesi Ek Bina Gültekinler Plaza Zemin Kat Z11 Müzayede Salonunda gerçekleştirilecek.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci ihale, 4 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.