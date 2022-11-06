06 Kas 2022 - 12:39- Gündem G: 06 Kas 2022 - 12:42

İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı mask

İzmir Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesinde bulunan  3.480 metrekare, ticaret-konut arsası açık artırma ile satılacak.

Kıymeti 28.750.000,00 TL olarak tespit edilen arsanın birinci satış ihalesi, 7 Aralık 2022 tarihinde saat 15:20'de İzmir Adliyesi Ek Bina Gültekinler Plaza Zemin Kat Z11 Müzayede Salonunda gerçekleştirilecek.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci ihale, 4 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

DETAYLARDAN İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...
# ihale

06 Kas 2022 - 12:39 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.069.681 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek mask
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı mask
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı
Gölcük Anıtpark’ta organ bağışı standı açıldı mask
Gölcük Anıtpark’ta organ bağışı standı açıldı
KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor mask
KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor
Başiskele Belediyesine ait 2117 m² alan kiraya verilecek mask
Başiskele Belediyesine ait 2117 m² alan kiraya verilecek
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL