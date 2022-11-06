Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait 100 adet “S” plaka (50 adet öğrenci servisi, 50 adet personel servisi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
İhale, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 11:10`da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.
İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görülebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.