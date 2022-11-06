06 Kas 2022 - 12:42- Gündem G: 06 Kas 2022 - 12:44

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek mask

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait 100 adet “S” plaka (50 adet öğrenci servisi, 50 adet personel servisi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

İhale, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 11:10`da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görülebilecek.

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# ihale, Büyükşehir Belediyesi, öğrenci

06 Kas 2022 - 12:42 - Gündem

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