Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 40 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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