Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 40 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.
06 Kas 2022 - 12:45- Gündem Güncelleme: 06 Kas 2022 - 12:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.