Tayfun fırtınası dinmiyor!

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA

Kocaelispor’da Tayfun Aydoğan mükemmel oyununa devam ediyor. Oyunu iki yönüyle de oynayabilen ve zaman zaman düşen merkezin gücünü artırmak için yardıma da giden Tayfun, Vanspor maçının 24. dakikasında Yusuf Cihat’ın şutunda rakibin topa kolu ile yön vermesi sonrasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının başında Muhammed Ali’nin golü ile fark inse de (2-1) 58’de ceza sahası dışında kendisine doğru gelen topa çok iyi vuran Tayfun’un şutunda Samed Ali ayağını soktu ve skoru 3-1’e getirdi.

İKİ KATINA ÇIKTI

Sezonun bu zaman dilimine kadar geçen sürecinde en dikkat çeken isim olan Tayfun sahaya çıktığı 13 maçta gol sayısını 7’ye çıkardı. Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forma ile 30 maçta 3 kez fileleri havalandıran futbolcu bu sezonun henüz 3’te 1’lik dilimi geride kalmışken gol istatistiğini 2 katına çıkarmasını bildi. Gol atma gibi bir zorunluluğu ve ilk görev tanımı olmamasına rağmen Tayfun attığı gollerle takımı rahatlatıyor.

7 GOLÜ SON 8 MAÇA SIĞDIRDI

Camianın da kısa sürede benimsediği ve sahiplendiği futbolcu üst üste 3. maçında da gol atarken bu sezon Vanspor ile birlikte Zonguldak Kömür, Adıyaman, Fethiyespor ve Uşak maçlarında 1’er, Balıkesir maçında da 2 kez fileleri havalandırdı. Sezonun ilk 5 maçında gol bulamayan futbolcu son 8 maçta rakip ağları 7 kez havalandırmasını bildi.

EN GOLCÜLER ARASINDA

2. Lig’deki 2 grup birlikte değerlendirildiğinde bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Tayfun 2. Lig’in en çok gol atan futbolcuları arasında yer alıyor. Bucaspor’dan Erhan Çelenk 8 golle ilk basamakta yer alırken, 7’şer golle Kocaelispor’dan Tayfun Aydoğan ve Samed Ali Kaya, Menemen’den Ali Özgün, Bursaspor’dan Enver Cenk Şahin, Şanlıurfa’dan Mert Çapar ve Somaspor’dan Yusuf Türk de 7 gol attı.

FORMAYI ÇIKARMADI

Tayfun ortaya koyduğu cesur, azimli ve istekli mücadelesinin yanında saha içi ile dışındaki tavırları ile de örnek bir profil ortaya koyuyor. Duruşu ile ve rakibe olan saygısı ile Kocaelispor markasını da koruyan 26 yaşındaki futbolcu sadece Kırklareli maçında sahaya 60 kalırken diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika formayı üzerinden çıkarmadı.

TAYFUN’UN GOL ATTIĞI MAÇLAR

Balıkesirspor (2)

Vanspor

Adıyaman FK

Zonguldak Kömür

Fethiyespor

Uşakspor

2. LİG’İN EN GOLCÜ FUBOLCULARI

Erhan Çelenk – Bucaspor - 8

Tayfun Aydoğan – Kocaelispor - 7

Samed Ali Kaya – Kocaelispor - 7

Ali Özgün – Menemenspor - 7

Enver Cenk Şahin – Bursaspor - 7

Mert Çapar – Şanlıurfaspor – 7

Yusuf Türk - Somaspor - 7