Engin Koyun: “Derbi” kelimesi beni de rahatsız etti

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Vanspor maçı sonrası sorularımızı yanıtladı. Van galibiyetini değerlendiren Engin Koyun gündemdeki diğer sorulara da açıklık getirdi.

BU GOLLERİ BU TAKIM YEMEMELİ

Sözlerine 4-2’lik galibiyetle başlayan Başkan Engin Koyun şu şekilde konuştu: 4 gollü galibiyet gerçekten iyi oldu ve liderliği elimize geçirdik. Bunu sezon sonuna kadar taşımak istiyoruz. Maç genelinde takımın arzulu futbolundan memnunum. Futbolda gol atmak da var yemek de var. Ancak Kocaelispor gibi, bana göre ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan bir takımın bu golleri yememesi lazım. Saha iletişimimize bu anlamda dikkat etmemiz gerekiyor.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI YERLEŞİYOR

Bizi sevindiren konu takımın istikrarı ve kazanma alışkanlığını yakalaması. Son 8 maçta 7 maçımızı kazandık. Trabzon’daki maçta 90. dakikaya kadar beraberlik için her şeyi yaptık. Özgüvenli ve bilinçli futbol takıma iyice yerleşti. Tüm konsantrasyonumuz şampiyonluk için. Sezon sonunda da hep birlikte şampiyonluğu yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum.

HİÇ BİR ANLAM VEREMEDİM

Van maçının ardından taraftarımızın sahaya girmesine hiçbir anlam veremedim. Neden böyle yaptılar, neden içeriye atladılar bilmiyorum. Şampiyonluk maçı olur ya da sezon sonu olur anlarım. Ama lig devam ediyor. Hayret ediyorum gerçekten. Sahamızın kapanma durumu da söz konusu. Bunun olmaması için gerekli olan girişimlerimizi yapacağız. Bir de taraftarın futbolcumuzu sakatlaması durumu var. Yusuf Cihat 2-3 gün antrenmana çıkamayacak. Galiba bu olay Türkiye’de bir ilk. Ne kadar garip olaylar varsa bizim başımıza geliyor. Şaşkın ve üzgünüm.

ORASI TİCARİ BİR İŞLETME

Sosyal tesislerimizde Galatasaray – Beşiktaş maçını yayınladık. Tepkiler oldu. Akşam paylaşımları gördüm. "Derbi" kelimesi beni de rahatsız etti. Hatta “Bunu düzeltin” dedim. Tesislerde Kocaelisporlulardan ve sabit müşterilerden ücret alınmıyor zaten. Şunun bilinmesi gerekiyor. Orası ticari bir işletme ve gelir elde etmesi de gerekiyor. Digiturk için de verilen önemli bir bedel var bunun da karşılanması için bu tür maçların yayınına tesislerimizde devam edeceğiz.

FEHMİ VE HAKKI BEYLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Yıldızlar Yatırım Holding ile görüşmeleri bizzat ben yaptım. Sayın Fehmi Bey’in oğlu Hakkı Bey’i ziyaret ettim. Sponsorluk adına kıymetli katkılar oldu. Sizlerin de aracılığı ile kendilerine şükranlarımı sunarım. Finans anlamında herkesin desteğine ihtiyacımız oluyor. Kocaelispor’a maddi ve manevi samimiyet gösteren kim varsa teşekkür ederim.

ENES KUŞÇU KARDEŞİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Van maçını kazandık ancak bir bakımdan da üzgünüz. 19 grubumuzdaki Enes kardeşimizin ayağının kırılması canımızı çok sıktı. Futbolcumuz için ne gerekiyorsa yapacağız. Alper Gültekin çok iyi bir hekim. Enes’in ameliyatını o yapacak. İnanıyorum ki kardeşimiz en kısa sürede aramızda olacak. Ben Ankara’dayım. Şehre döndüğümde Enes’i ziyaret edeceğim tabii ki. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.