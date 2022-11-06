06 Kas 2022 - 14:25- Asayiş G: 06 Kas 2022 - 16:14

Lise öğrencisi intihar etti

Kartepe’de lise öğrencisi 17 yaşındaki genç intihar ederek yaşamına son verdi
Lise öğrencisi intihar etti mask

Olay Kartepe Arslanbey Atakent Mahallesi 121. Ada’da meydana geldi. Kartepe Fevziye Tezcan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde okuyan lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yusuf Ali Gezer iple kendini asarak intihar etti. Gezer’in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yeşilkent Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# Yusuf Ali Gezer, Olay, Kartepe

06 Kas 2022 - 14:25 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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