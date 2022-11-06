Kazan: Göreve hazırız

MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Kazan ve Akpınar mahalle sakinleri katılımıyla Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olan askerler için dua okundu. Akpınar Mahalle Muhtarı Erhan Aydın ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programın ardından MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Kazan açıklama yaptı. Kazan, “Yakın zamanda şehit olan askerleri rahmete uğurluyoruz. Acımızı yüreğimize gömerken, kanlarını yerde bırakmayan ve o hainliğe misliyle karşılık veren silah arkadaşlarına, şanlı ordumuza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler her türlü siyasi ve askeri çözümlerde devletimizin ve ordumuzun yanında göreve hazırız” ifadelerine yer verdi.