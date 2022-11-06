06 Kas 2022 - 14:34- Siyaset G: 06 Kas 2022 - 14:36

Kazan: Göreve hazırız

MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Kazan: “Bizler her türlü siyasi ve askeri çözümlerde devletimizin ve ordumuzun yanında göreve hazırız.”

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Kazan: Göreve hazırız mask
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MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Kazan ve Akpınar mahalle sakinleri katılımıyla Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olan askerler için dua okundu. Akpınar Mahalle Muhtarı Erhan Aydın ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programın ardından MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Kazan açıklama yaptı. Kazan, “Yakın zamanda şehit olan askerleri rahmete uğurluyoruz. Acımızı yüreğimize gömerken, kanlarını yerde bırakmayan ve o hainliğe misliyle karşılık veren silah arkadaşlarına, şanlı ordumuza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler her türlü siyasi ve askeri çözümlerde devletimizin ve ordumuzun yanında göreve hazırız” ifadelerine yer verdi.
# Aydın

06 Kas 2022 - 14:34 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - içinizde ve akrabalarınızda bedelli olan veya sahte çürük raporu olan inşallah yoktur. HER TÜRK DEVLETİNİN ORDUSUNUN ASKERİNİN YANINDADIR ZATEN HER TÜRK KENDİSİ ASKERDİR yeterki TÜRK SOYLU OLSUN .

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Kasım 15:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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