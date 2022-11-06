Polis memuru Demirkıran kalp krizinden öldü

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Demirkıran İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye nakledildi.