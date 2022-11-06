06 Kas 2022 - 14:52- Gündem G: 06 Kas 2022 - 14:54

Polis memuru Demirkıran kalp krizinden öldü

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Polis memuru Demirkıran kalp krizinden öldü mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Demirkıran İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye nakledildi.
# polis, emniyet

06 Kas 2022 - 14:52 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - mekanı cennet olsun geride kalanlarına sabırlar ve baş sağlığı dilerim.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 06 Kasım 15:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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