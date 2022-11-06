AB Bilgi Merkezi’nde iklim değişikliği konuşuldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Kocaeli AB Bilgi Merkezi, İklim Diplomasisi Haftası kapsamında “İklim Değişikliği ve AB Yeşil Mutabakatı Semineri” ve sonrasında Sukulent&Kaktüs Çiz – Boya – Ek Atölyesi etkinliği gerçekleştirdi. KSO Konferans Salonu’nda seminer ile başlayan etkinlik daha sonra yine KSO Fuaye Alanı’nda düzenlenen atölye çalışması ile devam etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Katılımcıların iklim risklerini ve fırsatlarını anlamaları, yönetmeleri, yenilikçi iklim direnci çözümlerini desteklemeleri ve çözüm bulmaya yönelik politikalar üretmeye teşvik edilmelerinin amaçlandığı seminerde iklim değişikliğinin dünyamıza etkileri konuşuldu. Seminerin açılış konuşmasını KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi yaparak katılımcılara hoş geldiniz dedi. KSO’nun ‘yeşil ve dijital dönüşüme’ uyum sürecinde üyeleri için yaptığı çalışmalardan bahseden Turabi daha sonra sözü konuk konuşmacı REC (Kaynak, Çevre ve İklim Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rifat Ünal Sayman’a bıraktı.

HAFIZALAR TAZELENDİ

Dr. Sayman, “İklim Değişikliği ve Türkiye” başlığında hazırladığı görsel sunumda hafızaları tazeledi. Dünyada artan sıcaklıkların etkisiyle aşrı iklim olayları yaşandığına dikkat çeken Dr. Sayman, ülkemiz ve dünyada yaşanan doğal afetleri görselleriyle paylaştı. Dünyanın ısınma serüvenini verileriyle anlatan Dr. Sayman, “1880 sonrası kaydedilen en sıcak 10 ilin tamamı 2010 yılı sonrasıdır” dedi. Türkiye’de aşırı meteorolojik olay sayısının artış gösterdiğine dikkat çeken Dr Sayman, “2021 yılında yaşana aşırı iklim olaylarının sayısı 1024 olmuştur. bu n fazla aşırı olay yaşanan yıl olarak da tarihteki yerini almıştı” dedi. İklim değişikliği ile mücadele konusuna da değinen Dr. Sayman, Paris İklim Anlaşması’nı hatırlattı, dünya ülkelerinin hedefinin sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmak olduğunu paylaştı, sera gazı azaltımının ve sürece uyum için yapılması gerekenlerin önemini aktardı.

AB YEŞİL MUTABAKAT

Seminerin bir diğer konuşmacısı İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ise “AB Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği Politikaları” konusunda son gelişmeleri aktardı. Doç. Dr. Nas, AB’nin İklim Değişikliği konusunda öncü rolünden bahsederek, “AB, iklim nötr kıta olma adına 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını net olarak sıfırlamayı hedefliyor” dedi. Bu hedef doğrultusunda belirlenen stratejileri aktaran Doç. Dr. Nas, Türkiye özelinde ise şunları kaydetti: “Türkiye bir aday ülke ve gümrük birliği ortağı olarak AB’nin tedarik zincirlerinde önemli role sahip. Bu anlamda Paris Anlaşması’nı onaylaması ve net sıfır emisyon hedefi olarak 2053’ü işaret etmesi değerli. Yeşil Mutabakatın getirdiği değişime uyum konusunda çalışmalarda gerek sivil toplumun gerek iş dünyasının rolü önemli olacaktır.”

KEYİFLİ ATÖLYE ÇALIŞMASI

Katılımcılar seminer sonrası çok keyifli bir workshop çalışması gerçekleştirdi. Fuaye alanında Sukulent&Kaktüs Çiz – Boya – Ek Atölyesi’ne giren katılımcılara atölye çalışması öncesi eğitmenlerce doğadan, toprağın yapısından, bitki türlerinden ve temel bakımlarından bahsedildi. Ardından katılımcılar, eğitmen ile eş zamanlı uygulamaya geçilerek kendi tasarımlarını hayata geçirdi, keyifli anlar yaşadı.