06 Kas 2022 - 16:05- Gündem G: 06 Kas 2022 - 16:09

Kasım ayında Marmara için kar uyarısı!

Yurdun belirli kesimlerinde bugün itibariyle hava sıcaklığının düşeceğine vurgu yapan meteorolojik kaynaklar, yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağını ifade ediyor. Öte yandan İstanbul için sürpriz bir kar yağışı tahmininde de bulunan kaynaklar, ay ortasında ciddi bir sistem ihtimalinin arttığına işaret ederek 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'yı örnek gösteriyorlar.
Kasım ayında Marmara için kar uyarısı! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yurdun belirli kesimlerinde etkili olacak yağışlı hava ile birliktesıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak.

HAVALAR BUGÜNDEN İTİBAREN SOĞUYOR

İstanbul'da bugün etkili olan sıcak havanın yerini serin bir havaya bırakacağını ifade eden meteorolojik kaynaklardan sürpriz bir kar yağışı tahmini geldi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dikkat çeken bir kar uyarısında bulundu.

"EN ÇOK ETKİLENECEK YERLER MARMARA VE BATI KARADENİZ"

Ökten'in paylaşımı şu şekilde; "Ay ortası ciddi bir sistem ihtimali artıyor. İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var. Kasım ayında olmaz demeyin. 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'da oldu. En çok etkilenecek yerler Marmara ve Batı Karadeniz olarak gözüküyor. İç bölgelerde de kar yapabilecek."

06 Kas 2022 - 16:05 - Gündem

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