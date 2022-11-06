Kocaelili tır şoförü Gürcistan’da aracının içinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan tır şoförü Cumali Dursun, malzeme götürmek için Gürcistan’a gitti. 3 çocuk babası Dursun’un Gürcistan’da tırı içerisinde ölü bulunduğu öğrenildi. Gürcistanlı yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı. Dursun’un cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.