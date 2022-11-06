O anlar yürekleri burktu: Kalp krizinden ölen babasının polis yeleğiyle törene katıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende Demirkıran’ı mesai arkadaşları son kez selamladı. Protokol üyelerinin yanı sıra Demirkıran’ın acılı ailesi de törende hazır bulundu. Demirkıran’ın kızının babasına ait polis yeleğiyle törene katılması yürekleri burktu. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu acılı aileye başsağlığı dileyerek, Demirkıran’ın kızına sarıldı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne de kızı için "Onu da polis yapacağım" dedi.
Polis Ahmet Yasin Demirkıran, son olarak İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği bölümünde görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Demirkıran’ın naaşı, akşam saat 19.00’da Cengiz Topel Havalimanı’ndan kalkacak uçakla memleketi Gümüşhane’ye götürelecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.