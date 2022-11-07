Sahte pasaportla yakalanan suç örgütü lideri göç idaresini karıştırdı

erol demirbek TÜRK - ne kadar çok sayıda suç kaydı bulunan suç örgütü lideri uyuşturucu çetesi lideri varsa burada ve biribilerini vuruyor sosyetik restoranlarda silahlı çatışıyor lüks sitelerde cinayet işliyor. demek ki meydan boş. adam nasıl bir güvenmiş ki isyan etmiş. rusyada hapise atılmasın diye de azerbaycan a gönderilmiş. bir yolunu bulup haftaya yine burada .