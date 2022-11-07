Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, sahte pasaportla İzmir’de yakalandı. Şahıs sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne sevk edildi. Rusya’ya sınır dışı edileceğini ileri süren Zilqam, Kocaeli İl Göç İdaresi'nde olay çıkardı. Yaşanan karışıklık üzerine çok sayıda çevik kuvvetin yanı sıra özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi. Şahsın Rusya’da infazının bulunduğu ve bu sebeple oraya gönderilmek istemediği ortaya çıktı. Olay yerine aynı zamanda Kocaeli Vali Yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da geldi. Yapılan görüşmede yetkililer, Hacıyev İlqam Zilqam’a Azerbaycan’a gönderileceğini söyledi. Şahsın Azerbaycan'a sınır dışı edileceği öğrenildi.
07 Kas 2022 - 09:23- Asayiş Güncelleme: 07 Kas 2022 - 09:25
Sahte pasaportla yakalanan suç örgütü lideri göç idaresini karıştırdı
İzmir’de sahte pasaportla yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ne getirilen Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, Rusya'ya gönderileceğini iddia ederek olay çıkardı. Bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Azeri suç örgütü liderinin Azerbaycan'a sınır dışı edileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
erol demirbek TÜRK - izmir de yakalanan suçlu neden kocaeli ye getiriliyor ki. mesela niye istanbul değil ankara değil de kocaeli.
erol demirbek TÜRK - ne kadar çok sayıda suç kaydı bulunan suç örgütü lideri uyuşturucu çetesi lideri varsa burada ve biribilerini vuruyor sosyetik restoranlarda silahlı çatışıyor lüks sitelerde cinayet işliyor. demek ki meydan boş. adam nasıl bir güvenmiş ki isyan etmiş. rusyada hapise atılmasın diye de azerbaycan a gönderilmiş. bir yolunu bulup haftaya yine burada .
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.