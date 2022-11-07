07 Kas 2022 - 09:23- Asayiş G: 07 Kas 2022 - 09:25

Sahte pasaportla yakalanan suç örgütü lideri göç idaresini karıştırdı

İzmir’de sahte pasaportla yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ne getirilen Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, Rusya'ya gönderileceğini iddia ederek olay çıkardı. Bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Azeri suç örgütü liderinin Azerbaycan'a sınır dışı edileceği öğrenildi.
Sahte pasaportla yakalanan suç örgütü lideri göç idaresini karıştırdı mask

Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, sahte pasaportla İzmir’de yakalandı. Şahıs sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne sevk edildi. Rusya’ya sınır dışı edileceğini ileri süren Zilqam, Kocaeli İl Göç İdaresi'nde olay çıkardı. Yaşanan karışıklık üzerine çok sayıda çevik kuvvetin yanı sıra özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi. Şahsın Rusya’da infazının bulunduğu ve bu sebeple oraya gönderilmek istemediği ortaya çıktı. Olay yerine aynı zamanda Kocaeli Vali Yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da geldi. Yapılan görüşmede yetkililer, Hacıyev İlqam Zilqam’a Azerbaycan’a gönderileceğini söyledi. Şahsın Azerbaycan'a sınır dışı edileceği öğrenildi.
# emniyet, Olay

07 Kas 2022 - 09:23 - Asayiş

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Yorumlar

(2)
02

erol demirbek TÜRK - izmir de yakalanan suçlu neden kocaeli ye getiriliyor ki. mesela niye istanbul değil ankara değil de kocaeli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 10:24
01

erol demirbek TÜRK - ne kadar çok sayıda suç kaydı bulunan suç örgütü lideri uyuşturucu çetesi lideri varsa burada ve biribilerini vuruyor sosyetik restoranlarda silahlı çatışıyor lüks sitelerde cinayet işliyor. demek ki meydan boş. adam nasıl bir güvenmiş ki isyan etmiş. rusyada hapise atılmasın diye de azerbaycan a gönderilmiş. bir yolunu bulup haftaya yine burada .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 10:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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