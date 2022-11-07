07 Kas 2022 - 09:24- Asayiş G: 07 Kas 2022 - 09:27

Alkol içtiği arkadaşları tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

İzmit'te beraber alkol alan arkadaşları tarafından tabancayla vurulan Ufuk Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alkol içtiği arkadaşları tarafından vurulan genç hayatını kaybetti mask
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Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K., beraber alkol aldığı arkadaşları tarafından bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu. Şüpheli şahıslar hızla olay yerinden uzaklaşırken U.K.’yı kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan U.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan polis ekipleri aynı gün içerisinde olayın şüphelisi olduğu öğrenilen M.K. ve T.Ş. isimli iki şahsı gözaltına aldı. Şahısların emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

# polis, Vatandaşlar, Olay, sağlık

07 Kas 2022 - 09:24 - Asayiş

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Yorumlar

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Ali Osman - "İçki; kötülüklerin anasıdır" Hz. Muhammed s.a.v. Hal böyle iken içki üretimi, satışı, özendirilmesi müthiş. su gibi tüketiliyor Müslüman ülkemde. sonuç ortada. kahredici olaylar, yok olan nesiller. Devlet acil önlem almalı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 11:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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