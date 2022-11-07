KOÜ 42 öğretim görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi farklı branşlarda olmak üzere 42 adet öğretim üyesi alacak. Alım ilanı 7 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’nin 32006 sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan duyuruda göre göre Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden 1, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1, Eğitim Fakültesi’nden 2, Hukuk Fakültesi’nden3, Mühendislik Fakültesi’nden 6, Fen Edebiyat Fakültesi’nden 3, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 2, İşletme Fakültesi’nden 1, İletişim Fakültesi’nden 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 1, İlahiyat Fakültesi’nden 2, Teknoloji Fakültesi’nden 1, Tıp Fakültesi’nden 8, Ziraat Fakültesi’nden 1, İzmit MYO’dan 1, Hereke Asım Kocabıyık MYO’dan 1, Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO’dan 2, Gazanfer Bilge MYO, Kartepe Turizm MYO’dan1, Hereke Asım Kocabıyık MYO’dan 1, Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO’dan 1 öğretim görevlisi alacak.

BAŞVURU TARİHİ

Öğretim Üyeliği için başvuru adresi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, Kabaoğlu Mahallesi, Baki Komsuoğlu Bulvarı, Rektörlük Personel Daire başkanlığı olarak açıklandı. Adaylık başvurusunun son tarihi ise 21 Kasım 2022 olarak açıklandı. Giriş sınavı ise 05 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/11/20221107-4-10.pdf