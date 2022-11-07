Belediye Derince, Kütahya’yı elinden kaçırdı! “2-2”

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Belediye Kütahya ile deplasmanda karşılaştı. Maçta 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler Muhammed Fatih ve Uğurcan Bekçi’nin golleri sonrası rakibi ile 2-2 berabere kaldı.
YİNE NELER KAÇTI NELER
Kütahya Dumlupınar Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Belediye Derince mutlak goller kaçırdı. Muhammed Fatih’in topu çizgiden çıkarken, Mehmet Tosun ile 2, Ramazan ile de 1 net gol kaçtı. 37. dakikada hızlı gelişen Kütahya atağında ceza sahası önünde bulduğu topa yerden düzgün vuran Bilal Şeflek ilk yarının skorunu 1-0 olarak belirledi.
MUHAMMED FATİH KAFASINI KULLANDI
İlk yarıdaki çekişme ikinci yarıda da devam etti. Maçın 49. dakikasında Kütahya ekibinde Bilal Şeflek farkı 2’ye çıkardı. Bilal’in şutunda kaleci İlker topu çıkardı, dönen topu yine Bilal tamamladı, bu topa da Efe yetişti ama Efe’den seken top direğe çarpıp ağlarla buluştu. Belediye Derincespor 2-0 geride olmasına rağmen geri adım atmadı. 52’de Mehmet Tosun’un pasında Muhammed Fatih’in kafa vuruşunda top sol 90’dan ağlara gitti. “1-2”
GALİBİYET AVUÇLARIMIZA KADAR GELDİ
Bitime 15 dakika kala Mehmet Tosun bu kez Uğurcan Bekçi’yi kaçırdı. Uğurcan topu çok iyi noktaya gönderdi ve skora 2-2’lik dengeyi getirdi. Kalan sürede skoru korumasını başaran, uzatma anlarında da Uğurcan ile tehlike yaratan Derince, Kütahya ile 2-2 berabere kaldı. Maç genelinde inanılmaz goller kaçıran sarı lacivertliler bu deplasmanda da 1 puana üzülen taraf oldu.
STATTA MAHSUR KALDILAR
Maçın ardından Kütahya tarafı Derince ekibine ağır küfürler ederken, galibiyeti elinden kaçıran Derince ekibi bir süre sahadan ardından da stattan çıkamadı. Bu beraberlikle puanını 17’ye çıkaran mucize takım Belediye Derincespor, haftayı 7. sırada tamamladı. Derince önümüzdeki pazar Elazığspor’u konuk edecek.
3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Yeni Mersin
10
8
1
1
14
4
10
25
2
Karşıyaka
10
6
1
3
12
6
6
19
3
Hacettepe
10
5
4
1
14
9
5
19
4
Bld. Kütahya
10
4
5
1
16
9
7
17
5
Karaköprü
10
4
5
1
10
3
7
17
6
52 Orduspor
10
5
2
3
16
11
5
17
7
BLD. DERİNCE
10
4
5
1
12
10
2
17
8
Ağrı 1970
10
5
2
3
9
7
2
17
9
1954 Kelkit.
10
3
5
2
8
7
1
14
10
Elazığspor
10
4
2
4
11
14
-3
14
11
Çatalcaspor
10
4
1
5
11
9
2
13
12
Nevşehir
10
2
4
4
9
13
-4
10
13
1922 Konya
10
3
1
6
10
16
-6
10
14
Şile Yıldız
10
1
6
3
8
9
-1
9
15
Amasyaspor
10
2
3
5
9
13
-4
9
16
Eskişehirspor
10
2
1
7
11
24
-13
7
17
Edirnespor
10
2
0
8
6
15
-9
6
18
Yomraspor
10
1
2
7
5
12
-7
5
10. HAFTA SKORLARI
1954 Kelkit.
1 : 0
Edirnespor
52 Orduspor
2 : 2
Şile Yıldız
Ağrı 1970
0 : 0
Karaköprü
Amasyaspor
4 : 0
Eskişehirspor
Bld. Kütahya
2 : 2
BLD. DERİNCE
Çatalcaspor
0 : 1
Hacettepe
Elazığspor
2 : 2
Nevşehir
Yeni Mersin
2 : 0
1922 Konya
Yomraspor
0 : 1
Karşıyaka
11. HAFTA PROGRAMI
12 KASIM CUMARTESİ
Hacettepe
52 Ordu
Karşıyaka
Amasyaspor
13 KASIM PAZAR
1922 Konya
Bld. Kütahya
1954 Kelkit
Yomraspor
Bld. Derince
Elazığspor
Edirnespor
Nevşehir
Eskişehirspor
Ağrı 1970
Karaköprü
Çatalca
Şile Yıldız
Yeni Mersin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.