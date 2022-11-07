Belediye Derince, Kütahya’yı elinden kaçırdı! “2-2”

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Belediye Kütahya ile deplasmanda karşılaştı. Maçta 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler Muhammed Fatih ve Uğurcan Bekçi’nin golleri sonrası rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

YİNE NELER KAÇTI NELER

Kütahya Dumlupınar Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Belediye Derince mutlak goller kaçırdı. Muhammed Fatih’in topu çizgiden çıkarken, Mehmet Tosun ile 2, Ramazan ile de 1 net gol kaçtı. 37. dakikada hızlı gelişen Kütahya atağında ceza sahası önünde bulduğu topa yerden düzgün vuran Bilal Şeflek ilk yarının skorunu 1-0 olarak belirledi.

MUHAMMED FATİH KAFASINI KULLANDI

İlk yarıdaki çekişme ikinci yarıda da devam etti. Maçın 49. dakikasında Kütahya ekibinde Bilal Şeflek farkı 2’ye çıkardı. Bilal’in şutunda kaleci İlker topu çıkardı, dönen topu yine Bilal tamamladı, bu topa da Efe yetişti ama Efe’den seken top direğe çarpıp ağlarla buluştu. Belediye Derincespor 2-0 geride olmasına rağmen geri adım atmadı. 52’de Mehmet Tosun’un pasında Muhammed Fatih’in kafa vuruşunda top sol 90’dan ağlara gitti. “1-2”

GALİBİYET AVUÇLARIMIZA KADAR GELDİ

Bitime 15 dakika kala Mehmet Tosun bu kez Uğurcan Bekçi’yi kaçırdı. Uğurcan topu çok iyi noktaya gönderdi ve skora 2-2’lik dengeyi getirdi. Kalan sürede skoru korumasını başaran, uzatma anlarında da Uğurcan ile tehlike yaratan Derince, Kütahya ile 2-2 berabere kaldı. Maç genelinde inanılmaz goller kaçıran sarı lacivertliler bu deplasmanda da 1 puana üzülen taraf oldu.

STATTA MAHSUR KALDILAR

Maçın ardından Kütahya tarafı Derince ekibine ağır küfürler ederken, galibiyeti elinden kaçıran Derince ekibi bir süre sahadan ardından da stattan çıkamadı. Bu beraberlikle puanını 17’ye çıkaran mucize takım Belediye Derincespor, haftayı 7. sırada tamamladı. Derince önümüzdeki pazar Elazığspor’u konuk edecek.

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Yeni Mersin

10

8

1

1

14

4

10

25

2

Karşıyaka

10

6

1

3

12

6

6

19

3

Hacettepe

10

5

4

1

14

9

5

19

4

Bld. Kütahya

10

4

5

1

16

9

7

17

5

Karaköprü

10

4

5

1

10

3

7

17

6

52 Orduspor

10

5

2

3

16

11

5

17

7

BLD. DERİNCE

10

4

5

1

12

10

2

17

8

Ağrı 1970

10

5

2

3

9

7

2

17

9

1954 Kelkit.

10

3

5

2

8

7

1

14

10

Elazığspor

10

4

2

4

11

14

-3

14

11

Çatalcaspor

10

4

1

5

11

9

2

13

12

Nevşehir

10

2

4

4

9

13

-4

10

13

1922 Konya

10

3

1

6

10

16

-6

10

14

Şile Yıldız

10

1

6

3

8

9

-1

9

15

Amasyaspor

10

2

3

5

9

13

-4

9

16

Eskişehirspor

10

2

1

7

11

24

-13

7

17

Edirnespor

10

2

0

8

6

15

-9

6

18

Yomraspor

10

1

2

7

5

12

-7

5



10. HAFTA SKORLARI

1954 Kelkit.

1 : 0

Edirnespor



52 Orduspor

2 : 2

Şile Yıldız



Ağrı 1970

0 : 0

Karaköprü



Amasyaspor

4 : 0

Eskişehirspor



Bld. Kütahya

2 : 2

BLD. DERİNCE



Çatalcaspor

0 : 1

Hacettepe



Elazığspor

2 : 2

Nevşehir



Yeni Mersin

2 : 0

1922 Konya



Yomraspor

0 : 1

Karşıyaka





11. HAFTA PROGRAMI

12 KASIM CUMARTESİ

Hacettepe

52 Ordu

Karşıyaka

Amasyaspor

13 KASIM PAZAR

1922 Konya

Bld. Kütahya

1954 Kelkit

Yomraspor

Bld. Derince

Elazığspor

Edirnespor

Nevşehir

Eskişehirspor

Ağrı 1970

Karaköprü

Çatalca

Şile Yıldız

Yeni Mersin