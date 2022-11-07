07 Kas 2022 - 09:34- Spor G: 07 Kas 2022 - 09:36

Belediye Derince, Kütahya’yı elinden kaçırdı! “2-2”

Erdem Övüç
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Belediye Derince, Kütahya’yı elinden kaçırdı! “2-2” mask
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3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Belediye Kütahya ile deplasmanda karşılaştı. Maçta 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler Muhammed Fatih ve Uğurcan Bekçi’nin golleri sonrası rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

YİNE NELER KAÇTI NELER

Kütahya Dumlupınar Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Belediye Derince mutlak goller kaçırdı. Muhammed Fatih’in topu çizgiden çıkarken, Mehmet Tosun ile 2, Ramazan ile de 1 net gol kaçtı. 37. dakikada hızlı gelişen Kütahya atağında ceza sahası önünde bulduğu topa yerden düzgün vuran Bilal Şeflek ilk yarının skorunu 1-0 olarak belirledi.

MUHAMMED FATİH KAFASINI KULLANDI

İlk yarıdaki çekişme ikinci yarıda da devam etti. Maçın 49. dakikasında Kütahya ekibinde Bilal Şeflek farkı 2’ye çıkardı. Bilal’in şutunda kaleci İlker topu çıkardı, dönen topu yine Bilal tamamladı, bu topa da Efe yetişti ama Efe’den seken top direğe çarpıp ağlarla buluştu. Belediye Derincespor 2-0 geride olmasına rağmen geri adım atmadı. 52’de Mehmet Tosun’un pasında Muhammed Fatih’in kafa vuruşunda top sol 90’dan ağlara gitti. “1-2”

GALİBİYET AVUÇLARIMIZA KADAR GELDİ

Bitime 15 dakika kala Mehmet Tosun bu kez Uğurcan Bekçi’yi kaçırdı. Uğurcan topu çok iyi noktaya gönderdi ve skora 2-2’lik dengeyi getirdi. Kalan sürede skoru korumasını başaran, uzatma anlarında da Uğurcan ile tehlike yaratan Derince, Kütahya ile 2-2 berabere kaldı. Maç genelinde inanılmaz goller kaçıran sarı lacivertliler bu deplasmanda da 1 puana üzülen taraf oldu.

STATTA MAHSUR KALDILAR

Maçın ardından Kütahya tarafı Derince ekibine ağır küfürler ederken, galibiyeti elinden kaçıran Derince ekibi bir süre sahadan ardından da stattan çıkamadı. Bu beraberlikle puanını 17’ye çıkaran mucize takım Belediye Derincespor, haftayı 7. sırada tamamladı. Derince önümüzdeki pazar Elazığspor’u konuk edecek.

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Yeni Mersin
10
8
1
1
14
4
10
25
2
Karşıyaka
10
6
1
3
12
6
6
19
3
Hacettepe
10
5
4
1
14
9
5
19
4
Bld. Kütahya
10
4
5
1
16
9
7
17
5
Karaköprü
10
4
5
1
10
3
7
17
6
52 Orduspor
10
5
2
3
16
11
5
17
7
BLD. DERİNCE
10
4
5
1
12
10
2
17
8
Ağrı 1970
10
5
2
3
9
7
2
17
9
1954 Kelkit.
10
3
5
2
8
7
1
14
10
Elazığspor
10
4
2
4
11
14
-3
14
11
Çatalcaspor
10
4
1
5
11
9
2
13
12
Nevşehir
10
2
4
4
9
13
-4
10
13
1922 Konya
10
3
1
6
10
16
-6
10
14
Şile Yıldız
10
1
6
3
8
9
-1
9
15
Amasyaspor
10
2
3
5
9
13
-4
9
16
Eskişehirspor
10
2
1
7
11
24
-13
7
17
Edirnespor
10
2
0
8
6
15
-9
6
18
Yomraspor
10
1
2
7
5
12
-7
5
 

10. HAFTA SKORLARI

1954 Kelkit.
1 : 0
Edirnespor


52 Orduspor
2 : 2
Şile Yıldız


Ağrı 1970
0 : 0
Karaköprü


Amasyaspor
4 : 0
Eskişehirspor


Bld. Kütahya
2 : 2
BLD. DERİNCE


Çatalcaspor
0 : 1
Hacettepe


Elazığspor
2 : 2
Nevşehir


Yeni Mersin
2 : 0
1922 Konya


Yomraspor
0 : 1
Karşıyaka


 

11. HAFTA PROGRAMI

 

12 KASIM CUMARTESİ

Hacettepe
52 Ordu

Karşıyaka
Amasyaspor

 

13 KASIM PAZAR

1922 Konya
Bld. Kütahya

1954 Kelkit
Yomraspor

Bld. Derince
Elazığspor

Edirnespor
Nevşehir

Eskişehirspor
Ağrı 1970

Karaköprü
Çatalca

Şile Yıldız
Yeni Mersin

 

# takım

07 Kas 2022 - 09:34 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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