Alikahya kaçtı, Beylikbağı kovaladı! “3-3”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Alikahyaspor ile Beylikbağı, Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçta penaltı kaçıran, 3-1’lik skor üstünlüğü de bulunan Alikahya, üst üste 2 gol yedi ve maç 3-3 bitti. Bir maçta daha skoru koruyamamanın üzüntüsünü yaşayan siyah beyazlılar, Beylikbağı’nın son 15 dakikadaki boğucu baskısı ile beraberlikten de oluyordu.

KARŞILIKLI GOLLER

İki takımın da mutlak galip gelmek için oynadığı maçta konuk ekip, günün başarılı isimlerinden Tugay’ın 17. dakikadaki şık kafa golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole karşılık kaptan Batuhan Duran ile geldi. Batuhan da kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı. İlk 45 dakika 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

İkinci yarıda iki takım da kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. 49’da Alikahya penaltı kazandı. Umut Cebe’nin vuruşunda kaleci Ercüment sağına uzanarak nefis bir kurtarışa imza attı. 2 dakika sonra Beylikbağı savunması ofsayt diye duraksadığı esnada penaltıyı kaçırdı Umut bu kez kaleci Ercüment’in solundan ağları buldu ve Alikahya’yı 2-1 öne geçirdi.

BEYLİKBAĞI DÖNDÜ!

55. dakikada hızlı gelişen Alikahya atağında Mustafa Akbaş bulduğu golle skoru bir anda 3-1’e taşıdı. Kalan sürede skoru korumak isteyen ve yorulduğu gözlenen Alikahya karşında Beylikbağı müthiş bir geri dönüşen imza attı. İlk golün sahibi Tugay 61’de farkı 1’e indirdi. İnanılmaz iki gol kaçıran Beylikbağı 80’da Haydar’ın şutunda topun savunmadan sekmesi sonrası bir gol daha buldu ve maç 3-3’e geldi.

ÇARŞAMBA ZOR MAÇLARI VAR

Kalan sürede tarafların çabası başka gol getirmedi ve nefes kesen 3-3 sona erdi. Bir şanssız maçı daha geride bırakan Alikahya puanını 4’e çıkarırken, Beylikbağı ile haftayı 10 puanla 8. sırada tamamladı. Hafta arası mesaisinde Alikahya, Arslanbey Organize ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak, Beylikbağı ise Sırrıpaşa’yı konuk edecek.

ALİKAHYASPOR: 3

BEYLİKBAĞI: 3

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Burak Celep***, Burak Ersöz***, Ahmet Ensar Gürol***

ALİKAHYASPOR: Enes**, Enescan**, Batuhan Duran***, Mustafa Yıldırım**, Aytekin***, Serhat** (Hazar*), Ahmet**, Tevrat***, Mustafa Akbaş**, Umut Cebe***, Berkant***

BEYLİKBAĞI: Ercüment Tolga**, Hüseyin Emre**, Kadir** (Burak**), Aykut**, Engin**, (Emre Köse*), Emircan**, Haydar**, Emir** (Eray*), Emre Atıcı**, Tugay***

GOLLER: Dk. 17 ve 61 Tugay, Dk. 80 Haydar (Beylikbağı) Dk. 35 Batuhan, Dk. 51 Umut, , Dk. 55 Mustafa Akbaş (Alikahya)

NOT: 49. dakikada Alikahya’da Umut penaltı kaçırdı

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Bağdatspor

8

6

2

0

15

9

6

20

2.

Çayırovaspor

8

6

1

1

22

7

15

19

3.

Dilovası Bel.

8

5

3

0

15

6

9

18

4.

Köseköy Ateş

8

5

1

2

19

10

9

16

5.

Arslanbey Org.

8

5

0

3

17

11

6

15

6.

Karamürsel

8

5

0

3

8

8

0

15

7.

Bekirdere

9

4

0

5

11

18

-7

12

8.

Beylikbağı

8

2

4

2

10

10

0

10

9.

Çınarlıspor

9

2

3

4

16

13

3

9

10.

Seka Doğan

8

2

0

6

7

20

-13

6

11.

Sırrıpaşa

8

1

2

5

13

19

-6

5

12.

Alikahya Bel.

9

0

4

5

12

20

-8

4

13.

Başiskele Damlar

9

0

2

7

9

23

-14

2



9. HAFTA SKORLARI

Köseköy Ateş

1 - 1

Dilovası Bel.

Bekirdere

2 - 5

Arslanbey Org.

Çayırova

7 - 2

Başiskele Damlar

Seka Doğan

2 - 1

Çınarlı

Alikahya Bel.

3 - 3

Beylikbağı

Sırrıpaşa FK

2 - 3

Karamürsel



10. HAFTA MAÇLARI – 9 KASIM ÇARŞAMBA

19:00

Çınarlı

Bağdat

Derince

19:00

Dilovası Bel.

Çayırova

Nihat Karadaş

19:15

Başiskele Damlar

Seka Doğan

Arslan Kulaksız

19:15

Karamürsel

Köseköy Ateş

Karamürsel

19:15

Beylikbağı

Sırrıpaşa

Beylikbağı

19:15

Arslanbey Org.

Alikahya Bel.

Arslanbey



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