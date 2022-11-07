Doğantepe’den sezonun ilk galibiyeti “6-1”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şiddetle puana ihtiyacı olan Doğantepespor, sezon başından beri aradığı, beklediği galibiyeti Darıca Martı karşısında elde etti. 10. dakikada Enes’in golü ile 1-0 geriye düşen Başiskele ekibi kalan zaman diliminde gol olup yağdı ve rakibini 6-1 mağlup etti.

SON SIRADAN KURTULDU

Doğantepe ekibinde 3 puanı getiren golleri Boran (2), Nurtaş (2), Ulaş ve penaltıdan kaleci Batuhan Kürkan kaydetti. Bitime 6 dakika kala Darıca Martı’da Erdi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu galibiyetle Doğantepespor 10. maçında bu sezonki ilk galibiyetini alırken puanını 4’e yükselterek son sıradan kurtuldu. Darıca ekibi ise 4 puanda kaldı ve averajla son sıraya geriledi.

DOĞANTEPESPOR: 6

DARICA MARTISPOR: 1

HAKEMLER: Ömer Kocabey***, Hasan Olgar***, Soner Türkmen***

DOĞANTEPESPOR: Batuhan***, Ulaş***, Nurtaş***, Bedirhan Bekar*** (Ömer Alp*) Boran***, Ahmet Talha*** (Burak*), Mahmut*** (Umut Kaydu*), Bedirhan İbrahimoğlu***, Atakan***, Ömer Faruk***, Mehmet Emin***

DARICA MARTISPOR: Abdulkerim*, Sezer* (Polat*) Melih* (Metin*), Taylan*, Levent Gündüz*, Muzaffer* (Emre*) Erdi*, Sinan* (Süleyman*), Yiğitcan* (Salih Batuhan*), Enes*, Levent Çoban*

GOLLER: Dk. 30 Ulaş, Dk. 33 ve 42 Boran, Dk. 49 ve 79 Nurtaş, Dk. 84 Batuhan (P)

Dk. 10 Enes (Darıca Martı)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Erdi (Darıca Martı)

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Diliskelesi

10

9

1

0

40

7

33

28

2.

Çayırova Menderes

10

9

1

0

22

7

15

28

3.

Kocaeli Güneş

10

6

2

2

12

6

6

20

4.

İhsaniye

10

6

1

3

12

8

4

19

5.

Derince

10

4

5

1

14

5

9

17

6.

Hisareyn

10

4

2

4

17

23

-6

14

7.

Başiskele Bel.

10

4

1

5

19

18

1

13

8.

Suadiye

10

4

1

5

17

17

0

13

9.

Hereke Yıldız

10

2

4

4

13

17

-4

10

10.

Arslanbey GB.

10

2

3

5

14

22

-8

9

11.

Gültepespor

10

1

5

4

13

20

-7

8

12.

Mertspor

10

2

1

7

9

22

-13

7

13.

Doğantepe

10

1

1

8

11

23

-12

4

14.

Darıca Kültür ve Martıspor

10

0

4

6

11

29

-18

4



10. HAFTA SKORLARI

Hisareyn

4 - 2

Arslanbey GB.

Diliskelesi

2 - 0

İhsaniye

Derincespor

0 - 0

Suadiye

Doğantepe

6 - 1

Darıca Martıspor

Hereke Yıldız

1 - 2

Başiskele Bel.

Gültepespor

1 - 3

Çayırova Menderes

Mertspor

2 - 0

Kocaeli Güneş



11. HAFTA PROGRAMI

Suadiye

Mertspor

Kocaeli Güneş

Gültepespor

Çayırova Menderes

Doğantepe

Darıca Martı

Diliskelesi

İhsaniyespor

Hereke Yıldız

Başiskele Bel.

Hisareyn

Arslanbey GB.

Derincespor