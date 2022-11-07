Doğantepe’den sezonun ilk galibiyeti “6-1”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şiddetle puana ihtiyacı olan Doğantepespor, sezon başından beri aradığı, beklediği galibiyeti Darıca Martı karşısında elde etti. 10. dakikada Enes’in golü ile 1-0 geriye düşen Başiskele ekibi kalan zaman diliminde gol olup yağdı ve rakibini 6-1 mağlup etti.
SON SIRADAN KURTULDU
Doğantepe ekibinde 3 puanı getiren golleri Boran (2), Nurtaş (2), Ulaş ve penaltıdan kaleci Batuhan Kürkan kaydetti. Bitime 6 dakika kala Darıca Martı’da Erdi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu galibiyetle Doğantepespor 10. maçında bu sezonki ilk galibiyetini alırken puanını 4’e yükselterek son sıradan kurtuldu. Darıca ekibi ise 4 puanda kaldı ve averajla son sıraya geriledi.
DOĞANTEPESPOR: 6
DARICA MARTISPOR: 1
HAKEMLER: Ömer Kocabey***, Hasan Olgar***, Soner Türkmen***
DOĞANTEPESPOR: Batuhan***, Ulaş***, Nurtaş***, Bedirhan Bekar*** (Ömer Alp*) Boran***, Ahmet Talha*** (Burak*), Mahmut*** (Umut Kaydu*), Bedirhan İbrahimoğlu***, Atakan***, Ömer Faruk***, Mehmet Emin***
DARICA MARTISPOR: Abdulkerim*, Sezer* (Polat*) Melih* (Metin*), Taylan*, Levent Gündüz*, Muzaffer* (Emre*) Erdi*, Sinan* (Süleyman*), Yiğitcan* (Salih Batuhan*), Enes*, Levent Çoban*
GOLLER: Dk. 30 Ulaş, Dk. 33 ve 42 Boran, Dk. 49 ve 79 Nurtaş, Dk. 84 Batuhan (P)
Dk. 10 Enes (Darıca Martı)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Erdi (Darıca Martı)
SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
Diliskelesi
10
9
1
0
40
7
33
28
2.
Çayırova Menderes
10
9
1
0
22
7
15
28
3.
Kocaeli Güneş
10
6
2
2
12
6
6
20
4.
İhsaniye
10
6
1
3
12
8
4
19
5.
Derince
10
4
5
1
14
5
9
17
6.
Hisareyn
10
4
2
4
17
23
-6
14
7.
Başiskele Bel.
10
4
1
5
19
18
1
13
8.
Suadiye
10
4
1
5
17
17
0
13
9.
Hereke Yıldız
10
2
4
4
13
17
-4
10
10.
Arslanbey GB.
10
2
3
5
14
22
-8
9
11.
Gültepespor
10
1
5
4
13
20
-7
8
12.
Mertspor
10
2
1
7
9
22
-13
7
13.
Doğantepe
10
1
1
8
11
23
-12
4
14.
Darıca Kültür ve Martıspor
10
0
4
6
11
29
-18
4
10. HAFTA SKORLARI
Hisareyn
4 - 2
Arslanbey GB.
Diliskelesi
2 - 0
İhsaniye
Derincespor
0 - 0
Suadiye
Doğantepe
6 - 1
Darıca Martıspor
Hereke Yıldız
1 - 2
Başiskele Bel.
Gültepespor
1 - 3
Çayırova Menderes
Mertspor
2 - 0
Kocaeli Güneş
11. HAFTA PROGRAMI
Suadiye
Mertspor
Kocaeli Güneş
Gültepespor
Çayırova Menderes
Doğantepe
Darıca Martı
Diliskelesi
İhsaniyespor
Hereke Yıldız
Başiskele Bel.
Hisareyn
Arslanbey GB.
Derincespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.