Süper Amatör Lig A’da hararetli çarşamba

Süper Amatör Lig A Grubu’nda 9. hafta maçlarında goller yağmur gibi yağdı. Çarşamba günü de zorlu maçlar var. Cumartesi günü tüm takımların fileleri havalandırdığı haftada 7 maçta tam 32 gol atıldı. Haftanın en gollü maçında Çayırova sahasında Başiskele Damlar’ı 7-2 mağlup etti. Arslanbey Organize de Cephanelik Stadı’nda Bekirderespor’u 5-2’lik skorla geçti.
KARAMÜRSEL’DEN ÇOK İYİ İŞ
Karamürsel zorlu Sırrıpaşa deplasmanından 3-2’lik galibiyetle dönerken, Seka Doğan sahasında Çınarlı’yı 2-1 mağlup ederek flaş bir skora imza attı. Gol düellosuna sahne olan maçta Alikahya ile Beylibağı 3-3 berabere kalırken, Köseköy Ateş de Dilovası Belediye ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
DERİNCE VE DİLOVASI’NDAKİ MAÇLAR KRİTİK
Çarşamba mesaisinde Alikahya, Arslanbey Organize ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak, Beylikbağı, Sırrıpaşa’yı konuk edecek. Derince’de Çınarlı ile Bağdat arasında kritik bir maç oynanacak. İkinci Çayırova ile üçüncü Dilovası arasındaki maç Dilovası’nda olacak. Başiskele Damlar ile Seka Doğan 6 puanlık maça çıkarken, Karamürsel’in rakibi Köseköy Ateş olacak.
AŞAĞISI DA YUKARISI DA SIKINTILI
Grupta bu haftayı bay geçen Bağdat 20 puanla lider, Çayırova 19 puanla ikinci, Dilovası 18 puanla üçüncü, Ateş de 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor. 15’er puanlı iki takımdan Arslanbey Organize beşinci, Karamürselspor da altıncı sırada yer alıyor. Hafta arasını bay geçen Bekirdere ise 12 puanla 7. sırada bulunuyor.
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
Bağdatspor
8
6
2
0
15
9
6
20
2.
Çayırovaspor
8
6
1
1
22
7
15
19
3.
Dilovası Bel.
8
5
3
0
15
6
9
18
4.
Köseköy Ateş
8
5
1
2
19
10
9
16
5.
Arslanbey Org.
8
5
0
3
17
11
6
15
6.
Karamürsel
8
5
0
3
8
8
0
15
7.
Bekirdere
9
4
0
5
11
18
-7
12
8.
Beylikbağı
8
2
4
2
10
10
0
10
9.
Çınarlıspor
9
2
3
4
16
13
3
9
10.
Seka Doğan
8
2
0
6
7
20
-13
6
11.
Sırrıpaşa
8
1
2
5
13
19
-6
5
12.
Alikahya Bel.
9
0
4
5
12
20
-8
4
13.
Başiskele Damlar
9
0
2
7
9
23
-14
2
9. HAFTA SKORLARI
Köseköy Ateş
1 - 1
Dilovası Bel.
Bekirdere
2 - 5
Arslanbey Org.
Çayırova
7 - 2
Başiskele Damlar
Seka Doğan
2 - 1
Çınarlı
Alikahya Bel.
3 - 3
Beylikbağı
Sırrıpaşa FK
2 - 3
Karamürsel
10. HAFTA MAÇLARI – 9 KASIM ÇARŞAMBA
19:00
Çınarlı
Bağdat
Derince
19:00
Dilovası Bel.
Çayırova
Nihat Karadaş
19:15
Başiskele Damlar
Seka Doğan
Arslan Kulaksız
19:15
Karamürsel
Köseköy Ateş
Karamürsel
19:15
Beylikbağı
Sırrıpaşa
Beylikbağı
19:15
Arslanbey Org.
Alikahya Bel.
Arslanbey
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.