Süper Amatör Lig A’da hararetli çarşamba

Süper Amatör Lig A Grubu’nda 9. hafta maçlarında goller yağmur gibi yağdı. Çarşamba günü de zorlu maçlar var. Cumartesi günü tüm takımların fileleri havalandırdığı haftada 7 maçta tam 32 gol atıldı. Haftanın en gollü maçında Çayırova sahasında Başiskele Damlar’ı 7-2 mağlup etti. Arslanbey Organize de Cephanelik Stadı’nda Bekirderespor’u 5-2’lik skorla geçti.

KARAMÜRSEL’DEN ÇOK İYİ İŞ

Karamürsel zorlu Sırrıpaşa deplasmanından 3-2’lik galibiyetle dönerken, Seka Doğan sahasında Çınarlı’yı 2-1 mağlup ederek flaş bir skora imza attı. Gol düellosuna sahne olan maçta Alikahya ile Beylibağı 3-3 berabere kalırken, Köseköy Ateş de Dilovası Belediye ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

DERİNCE VE DİLOVASI’NDAKİ MAÇLAR KRİTİK

Çarşamba mesaisinde Alikahya, Arslanbey Organize ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak, Beylikbağı, Sırrıpaşa’yı konuk edecek. Derince’de Çınarlı ile Bağdat arasında kritik bir maç oynanacak. İkinci Çayırova ile üçüncü Dilovası arasındaki maç Dilovası’nda olacak. Başiskele Damlar ile Seka Doğan 6 puanlık maça çıkarken, Karamürsel’in rakibi Köseköy Ateş olacak.

AŞAĞISI DA YUKARISI DA SIKINTILI

Grupta bu haftayı bay geçen Bağdat 20 puanla lider, Çayırova 19 puanla ikinci, Dilovası 18 puanla üçüncü, Ateş de 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor. 15’er puanlı iki takımdan Arslanbey Organize beşinci, Karamürselspor da altıncı sırada yer alıyor. Hafta arasını bay geçen Bekirdere ise 12 puanla 7. sırada bulunuyor.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Bağdatspor

8

6

2

0

15

9

6

20

2.

Çayırovaspor

8

6

1

1

22

7

15

19

3.

Dilovası Bel.

8

5

3

0

15

6

9

18

4.

Köseköy Ateş

8

5

1

2

19

10

9

16

5.

Arslanbey Org.

8

5

0

3

17

11

6

15

6.

Karamürsel

8

5

0

3

8

8

0

15

7.

Bekirdere

9

4

0

5

11

18

-7

12

8.

Beylikbağı

8

2

4

2

10

10

0

10

9.

Çınarlıspor

9

2

3

4

16

13

3

9

10.

Seka Doğan

8

2

0

6

7

20

-13

6

11.

Sırrıpaşa

8

1

2

5

13

19

-6

5

12.

Alikahya Bel.

9

0

4

5

12

20

-8

4

13.

Başiskele Damlar

9

0

2

7

9

23

-14

2



9. HAFTA SKORLARI

Köseköy Ateş

1 - 1

Dilovası Bel.

Bekirdere

2 - 5

Arslanbey Org.

Çayırova

7 - 2

Başiskele Damlar

Seka Doğan

2 - 1

Çınarlı

Alikahya Bel.

3 - 3

Beylikbağı

Sırrıpaşa FK

2 - 3

Karamürsel



10. HAFTA MAÇLARI – 9 KASIM ÇARŞAMBA

19:00

Çınarlı

Bağdat

Derince

19:00

Dilovası Bel.

Çayırova

Nihat Karadaş

19:15

Başiskele Damlar

Seka Doğan

Arslan Kulaksız

19:15

Karamürsel

Köseköy Ateş

Karamürsel

19:15

Beylikbağı

Sırrıpaşa

Beylikbağı

19:15

Arslanbey Org.

Alikahya Bel.

Arslanbey



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