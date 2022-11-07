07 Kas 2022 - 10:20- Gündem G: 07 Kas 2022 - 10:26

Sağlık camiasını yasa boğan ölüm! Ümran Pekdemir Soydaş yaşamını yitirdi

İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğünde ebe olarak görev yapan Ümran Pekdemir Soydaş(61) hayatını kaybetti.
Sağlık camiasını yasa boğan ölüm! Ümran Pekdemir Soydaş yaşamını yitirdi mask

Gümüşhane Bahçeçik Köyünden merhum Hacı Dursun Pekdemir’in kızı, Hasan Ali Pekdemir’in kardeşi, Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hüseyin Soydaş’ın eşi, 2 çocuk annesi Ümran Pekdemir Soydaş(61) beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli ebe, 33 yıldır sağlık alanında çalışan, çevresi ve meslektaşları tarafından sevilen Ümran Pekdemir Soydaş’ın cenazesi bugün ikindi namazında 42 Evler Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
# sağlık, Kocaeli Üniversitesi

07 Kas 2022 - 10:20 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.048.885 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hülya Sert - Allahım Gani rahmet etsin.Mekanı Cennet kabri nur olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 11:38
01

erol demirbek TÜRK - MEKANI CENNET OLSUN, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dilerim .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 10:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türk Sağlık Sen’den uyarılar mask
Türk Sağlık Sen’den uyarılar
Körfezli çiftçilere 37 ton tohum dağıtıldı mask
Körfezli çiftçilere 37 ton tohum dağıtıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek mask
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı mask
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı
İzmit Çınar Akademi resmen açıldı mask
İzmit Çınar Akademi resmen açıldı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL