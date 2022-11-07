Sağlık camiasını yasa boğan ölüm! Ümran Pekdemir Soydaş yaşamını yitirdi

Gümüşhane Bahçeçik Köyünden merhum Hacı Dursun Pekdemir’in kızı, Hasan Ali Pekdemir’in kardeşi, Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hüseyin Soydaş’ın eşi, 2 çocuk annesi Ümran Pekdemir Soydaş(61) beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli ebe, 33 yıldır sağlık alanında çalışan, çevresi ve meslektaşları tarafından sevilen Ümran Pekdemir Soydaş’ın cenazesi bugün ikindi namazında 42 Evler Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.