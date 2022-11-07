Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana'nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
07 Kas 2022 - 10:37- Gündem Güncelleme: 07 Kas 2022 - 11:00
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir çevreleri ile İç Anadolu'nun orta ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Yağışların Akdeniz ile Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece düşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.