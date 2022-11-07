07 Kas 2022 - 10:48- Spor G: 07 Kas 2022 - 10:52

Beylerbeyi’nde Gölcükspor otobüsünü taşladılar
Beylerbeyi’nde Gölcükspor otobüsünü taşladılar mask

Yaklaşık 30 yıl önce 3.Lig’deyken Beylerbeyi Stadı’nda rakibin silahlı saldırısına uğrayan Gölcükspor, adeta yeni bir facia daha yaşıyordu. Bölgesel Amatör Lig 13.Grup temsilcimiz Gölcükspor Pazar günü oynadığı Beylerbeyispor deplasmanında 1-0'lık galibiyetinin ardından Beylerbeyispor taraftarları Gölcükspor kulüp otobüsünü taşladılar. Kırmızı siyahlılar yara almadan kentimize döndüler.
# Amatör

07 Kas 2022 - 10:48 - Spor

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