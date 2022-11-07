İzmit'te korkunç kaza! Rampa inişinde merdivene çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Mustafa Topal kontrolündeki 41 FJ 415 plakalı kamyon, rampadan inerken kaldırıma çıkarak 70 metre istinat duvarına sürttükten sonra beton merdivenin ayaklarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, kamyon sürücüsünün cansız bedenini araçtan çıkardı. Polis ekipleri ise kaza yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.