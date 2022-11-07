07 Kas 2022 - 12:25- Spor G: 07 Kas 2022 - 12:27

Yuvacıkspor gümbür gümdür! “6-0”

Ali Köksal
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Yuvacıkspor gümbür gümdür! “6-0” mask
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Bölgesel Amatör Lig’e yükseldiğinden beri bütçesine oranla ortaya koyduğu mücadele, oyun gücü ve sportif başarısı ile şehrin gurur yüzlerinden olan Yuvacıkspor sezonun 6. maçında İstanbul’dan Sancaktepespor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Şükrücan Güneş’in üçleme yaptığı maçı 6-0 kazandı ve hanesine 3 puan daha yazdırdı 6 maç sonunda puanını 11’e çıkardı.  

HATA YAPMALALARI GEREKİYORDU

Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanan maçın başından sonuna kadar çok üstün bir oyun ortaya koyan Yuvacıkspor’un son sıradaki rakibi karşısında hata yapmamak için oldukça konsantre olduğu gözlendi. Mücadelenin ilk yarısını da 4-0 önde tamamlayan ekibin gollerini Şükrücan Güneş (3), Ömer, Gökalp ve Enes kaydetti.

GÖLCÜKSPOR’A TAŞLI SALDIRI

Bu sonucun ardından 6 maç sonunda puanını 11’e çıkaran Yuvacıkspor 4. sıradaki yerini korudu. Diğer temsilcilerimizden Gölcükspor deplasmanda Beylerbeyi’ni Tolunay Bekçi’nin ilk yarıdaki golü ile 1-0 kazandı ve 6 maç sonunda puanını 10’a çıkardı. Maçın ardından Beylerbeyili taraftarlar Gölcükspor takım otobüsünü taşladı. Harbişspor ise Bursa Görükle İpek deplasmanında Buğrahan ve Ahmet Zeki’nin gollerine engel olamadı ve 2-0’lık yenilgi ile döndü. Gölcük ekibinde Osman Şahin 79. dakikada kırmızı kart gördü.

SİLİVRİ 6’DA 6 YAPTI

Grupta Ergun Ortakcı’nın çalıştırdığı Silivrispor bu haftayı da kayıpsız geçti ve Babaeski’yi 7-1 mağlup ederken golleri Muhammed Yeşilyurt (2), Ali Arashan (2), eski Belediye Derincesporlu Tayfur Emre Yılmaz, Sertaç Kayatekin ve Engin Gülle kaydetti. Bayrampaşa Teknik, Uzunköprü deplasmanında 3-0 kazandı. Haliçspor, Bursa Zafer’i deplasmanda 1-0 mağlup ederek flaş bir galibiyet daha elde etti.

GÖLCÜK HAFTAYA BAY

BAL 13. Grup’ta Silivrispor 18 puanla lider, Bursa Doğugücü 15 puan ile ikinci, Bursa Görükle İpek 13 puanla üçüncü, Yuvacıkspor 11 puanla dördüncü sırada yer aldı. Gölcük 10 puanla yedinci ve Harbiş ise 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Önümüzdeki hafta Yuvacıkspor, Babaeski deplasmanına çıkacak. Harbiş, lider Silivri’yi konuk edecek, Gölcükspor ise Kavaklıspor karşısında hükmen galip gelecek.

YUVACIKSPOR : 6      

SANCAKTEPE : 0

STAT: Şehit İlyas Bayraktutar

HAKEMLER : Eda Cihan***, Umut Ertemel***, Atahan Kalenci***

YUVACIKSPOR: Ahmet*** (Dk. 46 Emre**), Abdurrahman***, Ömer*** (Dk. 58 Berat***), Bedirhan***, Enes***, Burak***, Ali*** (Dk. 73 Metin*), Kerem***, Anıl*** (Dk. 63 Sami**), Şükrücan**** (Dk. 75 Ahmet**)

SANCAKTEPESPOR:Metehan*, Yunus**, Cem*, Emre**, Eyüphan* (Dk 75 Cihan*), Burak*, Halil**, Onur* (Dk. 46 Vedat*), Furkan**, Gökhan**, (Dk 46. Mehmet*), Kerem** (Dk. 74 Göktay*)

GOLLER: Dk.16-21 ve 32Şükrü Can, Dk. 38 Ömer, Dk. 66 Gökalp, Dk. 76 Enes

 

 

 

BAL 13. GRUP PUAN DURUMU

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.

Silivrispor
6
6
0
0
16
1
15
18
2.

Doğugücü
6
5
0
1
13
3
10
15
3.

Görükle İpek
6
4
1
1
7
1
6
13
4.

YUVACIKSPOR
6
3
2
1
12
3
9
11
5.

Beylerbeyi
6
3
1
2
12
6
6
10
6.

Bayrampaşa Teknik
6
3
1
2
10
5
5
10
7.

Gölcükspor
6
3
1
2
8
7
1
10
8.

Babaeskispor
6
2
2
2
9
12
-3
8
9.

Bursa Zafer
6
2
1
3
9
5
4
7
10.

Haliçspor
6
2
1
3
2
7
-5
7
11.

KOCAELİ HARB-İŞ
6
2
0
4
8
9
-1
6
12.

Uzunköprüspor
6
1
0
5
5
14
-9
3
13.

Sancaktepe
6
1
0
5
3
23
-20
3
14.

Kavaklıspor 
6
0
0
6
0
18
-18
-6
 

6. HAFTA SKORLARI

YUVACIKSPOR
6 - 0
Sancaktepe
Görükle İpek
2 - 0
HARB-İŞ
Beylerbeyi
0 - 1
GÖLCÜKSPOR
Silivrispor
7 - 1
Babaeski
Uzunköprü
0 - 3
Bayrampaşa Teknik
Bursa Zafer
0 - 1
Haliçspor
 

Not: Doğugücü hükmen galip

 

13 KASIM PAZAR

Babaeski
YUVACIKSPOR
HARB-İŞ
Silivrispor
Haliçspor
Beylerbeyi
Bursa Doğugücü
Uzunköprüspor
Bayrampaşa Teknik
Görükle İpek
Sancaktepe
Bursa Zafer
 

Gölcükspor bu hafta hükmen galip.

# Amatör, takım

07 Kas 2022 - 12:25 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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