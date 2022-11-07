Yuvacıkspor gümbür gümdür! “6-0”

Bölgesel Amatör Lig’e yükseldiğinden beri bütçesine oranla ortaya koyduğu mücadele, oyun gücü ve sportif başarısı ile şehrin gurur yüzlerinden olan Yuvacıkspor sezonun 6. maçında İstanbul’dan Sancaktepespor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Şükrücan Güneş’in üçleme yaptığı maçı 6-0 kazandı ve hanesine 3 puan daha yazdırdı 6 maç sonunda puanını 11’e çıkardı.

HATA YAPMALALARI GEREKİYORDU

Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanan maçın başından sonuna kadar çok üstün bir oyun ortaya koyan Yuvacıkspor’un son sıradaki rakibi karşısında hata yapmamak için oldukça konsantre olduğu gözlendi. Mücadelenin ilk yarısını da 4-0 önde tamamlayan ekibin gollerini Şükrücan Güneş (3), Ömer, Gökalp ve Enes kaydetti.

GÖLCÜKSPOR’A TAŞLI SALDIRI

Bu sonucun ardından 6 maç sonunda puanını 11’e çıkaran Yuvacıkspor 4. sıradaki yerini korudu. Diğer temsilcilerimizden Gölcükspor deplasmanda Beylerbeyi’ni Tolunay Bekçi’nin ilk yarıdaki golü ile 1-0 kazandı ve 6 maç sonunda puanını 10’a çıkardı. Maçın ardından Beylerbeyili taraftarlar Gölcükspor takım otobüsünü taşladı. Harbişspor ise Bursa Görükle İpek deplasmanında Buğrahan ve Ahmet Zeki’nin gollerine engel olamadı ve 2-0’lık yenilgi ile döndü. Gölcük ekibinde Osman Şahin 79. dakikada kırmızı kart gördü.

SİLİVRİ 6’DA 6 YAPTI

Grupta Ergun Ortakcı’nın çalıştırdığı Silivrispor bu haftayı da kayıpsız geçti ve Babaeski’yi 7-1 mağlup ederken golleri Muhammed Yeşilyurt (2), Ali Arashan (2), eski Belediye Derincesporlu Tayfur Emre Yılmaz, Sertaç Kayatekin ve Engin Gülle kaydetti. Bayrampaşa Teknik, Uzunköprü deplasmanında 3-0 kazandı. Haliçspor, Bursa Zafer’i deplasmanda 1-0 mağlup ederek flaş bir galibiyet daha elde etti.

GÖLCÜK HAFTAYA BAY

BAL 13. Grup’ta Silivrispor 18 puanla lider, Bursa Doğugücü 15 puan ile ikinci, Bursa Görükle İpek 13 puanla üçüncü, Yuvacıkspor 11 puanla dördüncü sırada yer aldı. Gölcük 10 puanla yedinci ve Harbiş ise 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Önümüzdeki hafta Yuvacıkspor, Babaeski deplasmanına çıkacak. Harbiş, lider Silivri’yi konuk edecek, Gölcükspor ise Kavaklıspor karşısında hükmen galip gelecek.

YUVACIKSPOR : 6

SANCAKTEPE : 0

STAT: Şehit İlyas Bayraktutar

HAKEMLER : Eda Cihan***, Umut Ertemel***, Atahan Kalenci***

YUVACIKSPOR: Ahmet*** (Dk. 46 Emre**), Abdurrahman***, Ömer*** (Dk. 58 Berat***), Bedirhan***, Enes***, Burak***, Ali*** (Dk. 73 Metin*), Kerem***, Anıl*** (Dk. 63 Sami**), Şükrücan**** (Dk. 75 Ahmet**)

SANCAKTEPESPOR:Metehan*, Yunus**, Cem*, Emre**, Eyüphan* (Dk 75 Cihan*), Burak*, Halil**, Onur* (Dk. 46 Vedat*), Furkan**, Gökhan**, (Dk 46. Mehmet*), Kerem** (Dk. 74 Göktay*)

GOLLER: Dk.16-21 ve 32Şükrü Can, Dk. 38 Ömer, Dk. 66 Gökalp, Dk. 76 Enes

BAL 13. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Silivrispor

6

6

0

0

16

1

15

18

2.

Doğugücü

6

5

0

1

13

3

10

15

3.

Görükle İpek

6

4

1

1

7

1

6

13

4.

YUVACIKSPOR

6

3

2

1

12

3

9

11

5.

Beylerbeyi

6

3

1

2

12

6

6

10

6.

Bayrampaşa Teknik

6

3

1

2

10

5

5

10

7.

Gölcükspor

6

3

1

2

8

7

1

10

8.

Babaeskispor

6

2

2

2

9

12

-3

8

9.

Bursa Zafer

6

2

1

3

9

5

4

7

10.

Haliçspor

6

2

1

3

2

7

-5

7

11.

KOCAELİ HARB-İŞ

6

2

0

4

8

9

-1

6

12.

Uzunköprüspor

6

1

0

5

5

14

-9

3

13.

Sancaktepe

6

1

0

5

3

23

-20

3

14.

Kavaklıspor

6

0

0

6

0

18

-18

-6



6. HAFTA SKORLARI

YUVACIKSPOR

6 - 0

Sancaktepe

Görükle İpek

2 - 0

HARB-İŞ

Beylerbeyi

0 - 1

GÖLCÜKSPOR

Silivrispor

7 - 1

Babaeski

Uzunköprü

0 - 3

Bayrampaşa Teknik

Bursa Zafer

0 - 1

Haliçspor



Not: Doğugücü hükmen galip

13 KASIM PAZAR

Babaeski

YUVACIKSPOR

HARB-İŞ

Silivrispor

Haliçspor

Beylerbeyi

Bursa Doğugücü

Uzunköprüspor

Bayrampaşa Teknik

Görükle İpek

Sancaktepe

Bursa Zafer



Gölcükspor bu hafta hükmen galip.