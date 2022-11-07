07 Kas 2022 - 12:26- Gündem G: 07 Kas 2022 - 12:28

İzmit Belediyesi Aşevi, ‘Çorbada benim de tuzum olsun’ diyenleri bekliyor

İzmit Belediyesi Aşevi, haftanın 5 günü sofralara ulaşan sıcak yemeklere destek olmak isteyenlerin bağışlarını bekliyor
İzmit Belediyesi Aşevi, ‘Çorbada benim de tuzum olsun’ diyenleri bekliyor mask

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Aşevi ile sıcak yemek ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi’nden yaşlı, engelli ve geçici sebeplerle (hastalık, ameliyat vs.) yemeğini yapamayan vatandaşların yanı sıra öğrenciler de faydalanabiliyor.

HAFTANIN 5 GÜNÜ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak yemek desteği sağlanması uygun bulunan hanelere her gün, günde bir öğün olmak üzere İzmit Belediyesi Aşevi’nde üretilen yemeklerle katkı sunuyor. Tepeköy Ayazma Kültür Merkezi’nde bulunan İzmit Belediyesi Aşevi’nde günlük olarak üretilen yemekler, haftanın beş günü vatandaşların ikamet adreslerine götürülüyor ve ihtiyaç sahibinin haftalık temel yemek ihtiyacı karşılanıyor.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER

İzmit Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan yemeklere destek olmak adına bağış yapmak ve ‘çorbada benim de tuzum olsun’ diyen hayırsever vatandaşlar, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir ya da 0262 318 00 00/ 0262 318 03 03 numaralı hatlardan bilgi alabilirler.

# İzmit belediyesi, Vatandaşlar

07 Kas 2022 - 12:26 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.048.885 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türk Sağlık Sen’den uyarılar mask
Türk Sağlık Sen’den uyarılar
Körfezli çiftçilere 37 ton tohum dağıtıldı mask
Körfezli çiftçilere 37 ton tohum dağıtıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek mask
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı mask
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı
İzmit Çınar Akademi resmen açıldı mask
İzmit Çınar Akademi resmen açıldı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL