İzmit Belediyesi Aşevi, ‘Çorbada benim de tuzum olsun’ diyenleri bekliyor

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Aşevi ile sıcak yemek ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi’nden yaşlı, engelli ve geçici sebeplerle (hastalık, ameliyat vs.) yemeğini yapamayan vatandaşların yanı sıra öğrenciler de faydalanabiliyor.

HAFTANIN 5 GÜNÜ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak yemek desteği sağlanması uygun bulunan hanelere her gün, günde bir öğün olmak üzere İzmit Belediyesi Aşevi’nde üretilen yemeklerle katkı sunuyor. Tepeköy Ayazma Kültür Merkezi’nde bulunan İzmit Belediyesi Aşevi’nde günlük olarak üretilen yemekler, haftanın beş günü vatandaşların ikamet adreslerine götürülüyor ve ihtiyaç sahibinin haftalık temel yemek ihtiyacı karşılanıyor.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER

İzmit Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan yemeklere destek olmak adına bağış yapmak ve ‘çorbada benim de tuzum olsun’ diyen hayırsever vatandaşlar, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir ya da 0262 318 00 00/ 0262 318 03 03 numaralı hatlardan bilgi alabilirler.