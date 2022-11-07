Fatih Kurtoğlu: Bu maçlar tehlikeli maçlardır

BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor’un başarılı teknik direktörü Fatih Kurtoğlu, Sancaktepespor galibiyetini gazetemize değerlendirdi. Rakibin konumuna bakmadıklarını ifade eden Kurtoğlu hafta boyunca tam konsantrasyonla maça hazırlandıklarını ve bunun da karşılığını aldıklarını belirtti.

TAKIMLA KONUYU KONUŞTUK

Önde baskı ile maça başladıklarının altını çizen Fatih Kurtoğlu şu şekilde konuştu: Sancaktepe maçı tehlikeli maç türleridir. Daha ilk antrenman öncesinde takımla toplantı yaptık ve tam konsantrasyon ile maça hazırlandık. Maçın ilk düdüğünden itibaren önde şiddetli baskı uyguladık, top bizdeyken ikili oyunlarla, kalabalık orta sahayı geçmeyi hedefledik, bunda da başarılı olduk.

GENÇLERİMİZ İYİ İŞ ÇIKARDI

Akan oyundaki gollerimiz organizeydi, iki golümüz de çalışılmış duran top golleriydi. Bu maçta az süre alan gençlerimize de fırsat verme şansı bulduk ve gençlerimizden verim aldık. Yuvacıkspor olarak aile gibiyiz, mütevazı insanlardan kurulu bir ekibiz. Bildiğiniz gibi her fırsatta centilmencik çerçevesinde örnek olmaya çaba sarf ediyoruz.

ÇALIŞMAK BİZDEN

Enteresan bir gruptayız. Zaten Bölgesel Amatör Lig genelde enteresan. Bu ligde olduğumuz sürece hedefimiz her daim pozitif futbol oynamak, genç oyuncuları daha fazla süre ile takıma monte etmek. Her zaman dediğimiz gibi ne kimseden korkuyoruz, ne de kimseyi küçük görüyoruz. Süper Amatör Lig’in bile altında bütçeyle büyük işler başarmak istiyoruz. Çok çalışmak bizden, takdir yüce Allah’tan.