Fatih Kurtoğlu: Bu maçlar tehlikeli maçlardır

BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor’un başarılı teknik direktörü Fatih Kurtoğlu, Sancaktepespor galibiyetini gazetemize değerlendirdi. Rakibin konumuna bakmadıklarını ifade eden Kurtoğlu hafta boyunca tam konsantrasyonla maça hazırlandıklarını ve bunun da karşılığını aldıklarını belirtti.
TAKIMLA KONUYU KONUŞTUK
Önde baskı ile maça başladıklarının altını çizen Fatih Kurtoğlu şu şekilde konuştu: Sancaktepe maçı tehlikeli maç türleridir. Daha ilk antrenman öncesinde takımla toplantı yaptık ve tam konsantrasyon ile maça hazırlandık. Maçın ilk düdüğünden itibaren önde şiddetli baskı uyguladık, top bizdeyken ikili oyunlarla, kalabalık orta sahayı geçmeyi hedefledik, bunda da başarılı olduk.
GENÇLERİMİZ İYİ İŞ ÇIKARDI
Akan oyundaki gollerimiz organizeydi, iki golümüz de çalışılmış duran top golleriydi. Bu maçta az süre alan gençlerimize de fırsat verme şansı bulduk ve gençlerimizden verim aldık. Yuvacıkspor olarak aile gibiyiz, mütevazı insanlardan kurulu bir ekibiz. Bildiğiniz gibi her fırsatta centilmencik çerçevesinde örnek olmaya çaba sarf ediyoruz.
ÇALIŞMAK BİZDEN
Enteresan bir gruptayız. Zaten Bölgesel Amatör Lig genelde enteresan. Bu ligde olduğumuz sürece hedefimiz her daim pozitif futbol oynamak, genç oyuncuları daha fazla süre ile takıma monte etmek. Her zaman dediğimiz gibi ne kimseden korkuyoruz, ne de kimseyi küçük görüyoruz. Süper Amatör Lig’in bile altında bütçeyle büyük işler başarmak istiyoruz. Çok çalışmak bizden, takdir yüce Allah’tan.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.