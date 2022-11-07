07 Kas 2022 - 15:21- Spor G: 07 Kas 2022 - 15:22

Kullar, Değirmendere, Gebze galip, Tayfun berabere
Kullar, Değirmendere, Gebze galip, Tayfun berabere mask
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Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’taki takımlarımız iyi bir haftayı geride bıraktı. Kullarspor, Gebzespor ve Değirmenderespor 6. haftada galip gelirken Tayfunspor berabere kaldı.

KULLAR, İSTİKAL’İ MAĞLUP ETTİ

Zirve iddiası bulunan Kullarspor altıncı maçında Osmaniye İstiklal takımını Batınalp Tunçel’in 3 ve 8. dakikalardaki golleri ile 2-0 mağlup etti. Önce İnegöl Kafkas’a ardından Değirmendere’ye yenilerek hedeften sapan kırmızı siyahlılar bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı ve bir bakıma kendine geldi.

DEĞİRMENDERE SAĞLAM GELİYOR

Kullarspor galibiyeti ile moral bulan Değirmenderespor’da belirgin çıkış devam ediyor. Yeşil siyahlılar konuk olduğu Akhisar Demir karşısında etkili oyununu 3-0’lık galibiyetle süsledi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Değirmendere ekibine 3 puanı getiren golleri 58’de Onur Kandöken, 90+1’de Berat Aydın ve 90+5’te Berk Kulalı kaydetti. İlk 3 maçını kaybeden yeşil siyahlılar böylece son 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırmış oldu.

GEBZE ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

Grubun en sağlam savunma hattına sahip olan Gebzespor bir maçı daha gol yemeden kazandı. Mor beyazlılar deplasmanda Nilüfer Belediye’yi Erol Hakan Sepil’in 85. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti ve 6 maç sonunda puanını 14’e çıkardı. Tayfunspor ise sahasında Yalovaspor’u konuk etti ve rakibi ile 1-1 berabere kalırken puan getiren gol Barbaros Kılıç’tan geldi.

GRUP HER ŞEYE GEBE

Grupta İnegöl Kafkas 14 puanla lider, Gebzespor aynı puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü Cankurtaran ile dördüncü Feriköy’ün puanları 13’er. Beşin sırada Altınova bulunuyor, Yalova ekibi 11 puanda. Kullarspor 10 puanla altıncı, Değirmendere 7 puanla dokuzuncu ve Tayfunspor ise 4 puanla 13. basamakta bulunuyor. Önümüzdeki pazar Gebzespor ile Kullarspor, Kocaeli derbisinde karşı karşıya gelecek. Değirmendere, Kavacık’ı konuk edecek, Tayfunspor lider İnegöl Kafkas’ın rakibi olacak.

 

BAL 14. GRUP PUAN DURUMU

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Kafkas Gençlik
6
4
2
0
13
3
10
14
2
Gebzespor
6
4
2
0
8
1
7
14
3
Cankurtaran
6
4
1
1
14
2
12
13
4
Feriköy
6
4
1
1
13
7
6
13
5
Altınova Bel.
6
3
2
1
7
4
3
11
6
Kullarspor
6
3
1
2
9
5
4
10
7
Nişantaşı
6
2
2
2
5
8
-3
8
8
Kavacık
6
2
1
3
12
8
4
7
9
Değirmendere
6
2
1
3
6
7
-1
7
10
Yalovaspor
6
2
1
3
6
12
-6
7
11
Nilüfer Bel.
6
1
2
3
7
9
-2
5
12
Osmaniye İstiklal
6
1
1
4
5
9
-4
4
13
Tayfunspor
6
1
1
4
5
16
-11
4
14
Akhisar Demir
6
0
0
6
2
21
-19
0
 

6. HAFTANIN SKORLARI

Kullarspor
2 : 0
Osmaniye İstiklal
Nilüfer Bel.
0 : 1
Gebzespor
Akhisar Demir
0 : 3
Değirmendere
Altınova Bel.
1 : 1
Nişantaşı
Feriköy
0 : 4
Cankurtaran
Tayfunspor
1 : 1
Yalovaspor
Kavacıkspor
0 : 0
Kafkas Gençlik
 

7. HAFTANIN PROGRAMI – 13 KASIM PAZAR      

Gebzespor
Kullarspor
İnegöl Kafkas
Tayfunspor
Değirmendere
Kavacıkspor
Osmaniye İstiklal
Akhisar Demir
Yalovaspor
Feriköy
Cankurtaran
Altınova Bel.
Nişantaşı
Nilüfer Belediye

# Amatör, Aydın

07 Kas 2022 - 15:21 - Spor

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