Ahmet Bölükbaşı’ndan Değirmenderespor’a destek

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta mücadele eden Değirmenderespor hafta sonu konuk olduğu Akhisar Demir’i 3-0 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Bursa’daki bu maçın deplasman masraflarını saygın iş insanlarından Ahmet Bölükbaşı karşıladı. Değirmenderespor Kulübü yönetimi Bölükbaşı’na katkısından ötürü teşekkür etti.