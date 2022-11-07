Dev adamlar üzüyor: 72-79

KOCAELİ BŞB KAĞIT: 72
SİGORTAM.NET: 79
SALON: İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu S.S.
HAKEMLER: Halil Erkoç **, Ahmet Murat Arıkanlı **, Burak Durmuş **
KBB KAĞITSPOR: Nicholas Ryan Banyard *** 19, Hakan Şanlı *, Beray Taşer *, Desure Tyrone Buie *** 20, Burak Can Dilmaç ** 4, Cihan Amasyalı ** 8, İbrahim Yıldırım * 3, Mert Ulutaş ** 10, Murat Erensoy ** 8, Mete Tekçevik *, Eren Beyaz *
BAŞANTRENÖR: Ahmet Murat Yolcu
SİGORTAM.NET: Can Özcan ** 2, Mehmet Ali Aşkar *, Serkan Menteşe ** 7, Kenneth Hayes *** 20, Hüseyin Akın Kandemir *** 14, Erol Can Çinko ** 7, Eric Buckner ** 11, Umut Geçen *, Tolga Deliktaş *, Deniz Çelen ** 9, Gökhan Yazıcıoğlu ** 9
BAŞANTRENÖR: Atilla Andaç Yapıcıer
1. PERİYOT: 25-14 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine), DEVRE: 43-36 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine), 3. PERİYOT: 58-60 (Sigortam.Net lehine)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.