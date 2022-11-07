07 Kas 2022 - 15:33- Spor G: 07 Kas 2022 - 15:34

Tayfun’dan Çiler’e hayırlı olsun ziyareti

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta mücadele eden Tayfunspor’un yeni seçilen yönetim kurulu ziyaretlerine GTO Başkanı Nail Çiler ile başladı
Tayfun’dan Çiler’e hayırlı olsun ziyareti mask

YÖNETİM TAM KADRO

Gebze’nin güzide kulüplerinden ve Gebze’yi BAL’da Gebzespor ile birlikte temsil eden Tayfunspor yönetim kurulu, önümüzdeki günlerde hızlandıracağı ziyaretlerinden ilkini, Yalovaspor maçı öncesi Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’e yaptı. Hakan Özcan başkanlığındaki ziyarete Futbol Şube Sorumluları Veysel Tekin Güçtekin, Barış Er, Başkan Yardımcısı Gülseren Parlakoğlu, Genel Sekreter Anıl Kolcuoğlu, Transfer Komitesi Başkanı Mustafa Çakır, Hukuk Sorumlusu Avukat Arzu Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Kayhan Özler, Alparslan Yılmaz, Cem Elgin katıldı.

GEBZE SPORCU KULUÇKA MERKEZİ

Geçtiğimiz ay güven tazeleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile karşılıklı hayırlı olsun temennilerinden sonra Çiler “Tayfunspor çok önemli bir kulüptür. Biz eskiden lokaline çıkardık, Gebze’nin en saygın esnafları üyesiydi. Ayrıca Tayfunspor salon sporlarında sporcu fabrikası gibiydi, sizde altyapılara önem verin. Gebze’nin kuluçka merkezi gibi sporcu yetiştirme merkezine ihtiyacı var. Kulüpler ağırlıklı olarak kendi alt yapısından futbolcu çıkarmaya başlarsa hem ekonomik olarak rahatlar hem de başarı yakalanır” dedi.

BURADA BİR ŞEKİLDE OTURABİLSELER

Sözlerine “Fanatik Gebzespor taraftarıyım” diyerek devam eden Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiller “Gebze’de sporun en büyük sıkıntılarından biride sanayi camiasının Gebze’den kopuk olması. İş adamları ve beyaz yakalıların büyük bir kısmının Gebze’de oturmamasından kaynaklı bu sorun. Bu kişilerin Gebze’de oturması için bölgemizi de daha yaşanılabilir hale getirecek, sosyal imkanları daha yeni semtler oluşturulmalıdır. Bu insanlar Gebze’de ikamet ederse Gebze’nin sosyo-kültürel ve sportif yapısına büyük katkı sağlar” ifadesinde bulundu.

SPORDA SİYASET OLMAZ

Üniversite gençliğinin Gebze’deki sosyal yaşama katmalı. Trenle gelip giden üniversite gençliğinin Gebze’ye faydası olmaz, ifadesinde bulunan Çiler; “Biz odamıza siyaseti sokmadık. Spora da siyaset sokulmamalı ve takım herkesin takımı olmalı. Biz sanayide ve ticarette süper ligdeyiz. OSB’lere bakın dünyada eşini göremezsiniz. Spordada Gebze’nin süper ligde olması gerekir. Hepimiz Gebzeliyiz. Doğduğumuz yerle gurur duyuyoruz ana doyduğumuz yere sahip çıkmalıyız. Sizler elinizi büyük bir taşın altına koydunuz. Hatırlı olsun, önünüz yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

DESTEK BEKLİYORUZ

Nail başkana, hocam diyeceğim çünkü o benim okulda hocamdı diyerek sözlerine başlayan Tayfunspor Başkanı Hakan Özcan “Hocam biz farklı bir yapılanma içerisindeyiz. Niyetimiz birçok branşta faaliyet göstermek. Bizim birçok sıkıntımız var. Bunların başında barınma geliyor. Bu konuda yerel yöneticilerimizin tümünden destek bekliyoruz. İlk ziyaretimizi size yapmamızın nedeni; hocamız olarak önerilerinizi bekliyoruz. Kocaeli’nin en başarılı STK başkanının fikirleri bizim için çok önemli. Tavsiyelerinizden faydalanıp Tayfunspor’u inşallah dediğiniz gibi bir sporcu fabrikasına çevireceğiz” dedi.

82! NUMARALI FORMA

Tayfunspor Futbol Şube Sorumlusu Veysel Tekin Güçtekin “Biz bu işe ilk önce bir sosyal sorumluluk olarak girdik. Ama sonrasında Gebze’de spor konusunda bir eksiklik gördük. Tayfunspor’un eskiden salon sporlarında birçok takımı ve branşı varmış. Biz bu branşları yeniden canlandıracağız. Ayrıca Su sporlarına da eğileceğiz. Gençlere bu imkanlarıda sunacağız. Deniz ile gençleri buluşturacağız” diyerek Tayfunspor’un vizyonu hakkında konuştu.

# takım, Futbol, Deniz

07 Kas 2022 - 15:33 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.048.885 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tayfun’dan Çiler’e hayırlı olsun ziyareti mask
Tayfun’dan Çiler’e hayırlı olsun ziyareti
Dev adamlar üzüyor: 72-79 mask
Dev adamlar üzüyor: 72-79
Ahmet Bölükbaşı’ndan Değirmenderespor’a destek mask
Ahmet Bölükbaşı’ndan Değirmenderespor’a destek
Kullar, Değirmendere, Gebze galip, Tayfun berabere mask
Kullar, Değirmendere, Gebze galip, Tayfun berabere
Ömer Faruk Uzuner: Ya tamam ya devam maçıydı mask
Ömer Faruk Uzuner: Ya tamam ya devam maçıydı
Fatih Kurtoğlu: Bu maçlar tehlikeli maçlardır mask
Fatih Kurtoğlu: Bu maçlar tehlikeli maçlardır
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL