Koç Holding’in dokuz aylık geliri 647 milyar TL

Yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yatırımlarımızı ve değer yaratma odaklı iş anlayışımızı kararlılıkla sürdürdük. Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile yılın ilk 9 ayında başarılı sonuçlar elde ettik” dedi.

YATIRIMLARA DEVAM

Çakıroğlu, “Başarılarımızı hiçbir zaman sadece finansal sonuçlardan ibaret görmüyoruz. Ülkemizin geleceğine olan kuvvetli inancımızla, yatırımlarımıza kararlılıkla ve hız kesmeden devam ediyoruz. Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 24.1 milyar TL’lik kombine yatırım ile son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 72.6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın geri kalan döneminde ihtiyatlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemiz ve topluluğumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.