Çakır: Güzel Kocaeli’miz, hak ettiği standartlara kavuşacak

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, beraberindeki partililerle birlikte Başiskele’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Başkan Çakır’a ziyaretleri sırasında İl Başkan Yardımcıları Yunus Küçükpolat, Ercan Kahraman, Metin Palabıyık, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Kedek, Başiskele İlçe Başkanı Nuri Yalçın, Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcuve ilçe yöneticileri eşlik etti.

KARŞIYAKA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ŞİKAYETÇİLER

İlçedeki esnafları ziyaret eden Başkan Çakır ve beraberindeki heyet, esnaf ve vatandaşlara sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti.Esnaf; kira yüksekliği, artan maliyetler ve sabit giderlerden dolayı zor günler geçirdiklerinden şikâyet ederek ürünlere zam yapmak zorunda kaldıklarını, bunun da işlerini düşürdüğünden yakındı. Karşıyaka Mahallesi’nde sık sık elektrik kesintisi yaşandığını ve önceden mesaj ya da anons ile yapılan duyuruların artık yapılmadığını, ani kesintiler nedeniyle elektronik eşyalarının bozulma riski ile karşı karşıya kaldıklarını ve kendilerinden bu sorunu gündeme getirmelerini, mağduriyetin giderilmesini istediler.

“İKTİDAR BU KRİZDE SEÇİMİ GÖZE ALAMADI”

Esnaf ziyareti sırasında bir açıklama yapan Başkan Çakır, “Burası Kocaeli. Yani, Türkiye’de kişi başına milli gelirin en yüksek olduğu il. Eğer böyle bir ilde esnaf iş yapamamaktan, vatandaş alım gücünün düşmesinden şikâyet ediyorsa ülke genelindeki durumu düşünmek bile insanın moralini bozuyor. Biz iki yıldır erken seçim beklentisi içindeydik ama iktidar bu ekonomik tabloda seçime gitmeyi göze alamadı. Milleti değil, kendi iktidarlarını düşündüler” dedi.

“LİYAKATLİ BİR EKONOMİ EKİBİMİZ VAR”

Vatandaştan biraz daha sabretmelerini isteyen Çakır,“Kışın sonu bahar, baharın sonu yaz. Bizim Gelecek Partisi olarak son derece liyakatli bir ekonomi ekibimiz var. Krizden çıkış planımız hazır. Krizi atlattıktan sonra Türkiye’deki milli gelirin nasıl 15 bin dolar seviyesine çıkarılacağını biliyoruz. Bütün adımlarımızı planladık. Elbet geçecek bugünler ve güzel Kocaeli’mizin güzel insanları da hak ettikleri standartlara kavuşacak” ifadelerini kullandı.