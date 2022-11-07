AKP Körfez’de 4 mahalleye yeni başkan atandı

AKP Körfez İlçe Teşkilatı’nda saha çalışmaları devam ederken parti içi toplantılara da önem veriliyor. Bu kapsamda belirli aralıklarla yapılan ilçedeki mahalle başkanları toplantısı geçtiğimiz günlerde parti binasında gerçekleşti. Geniş katılımlı toplantıya mahalle başkanlarının yanı sıra AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Aslan ile Tanıtım ve Medya Başkanı Ahmet Çınar da hazır bulundu.
YETKİ BELGELERİNİ ALDILAR
Toplantıda görevlerinden ayrılmak durumunda kalan 4 mahalledeki başkanlar için vefa gösterilirken yerlerine atamaları yapılan yeni isimlere yetki belgeleri takdim edildi. Yeniyalı Mahallesi’nde Hüseyin Erdem’in yerine Şahbender Kurt, Güney Mahallesi’nde Mehmet Ogan’ın yerine Hüseyin Sarıbıyık, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yasin Gözalan’ın yerine Abdulkadir Yılmaz ve Karayakuplu Köyü Emre Korur’un yerine Ali Şafak atandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.