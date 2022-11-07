AKP Körfez’de 4 mahalleye yeni başkan atandı

AKP Körfez İlçe Teşkilatı’nda saha çalışmaları devam ederken parti içi toplantılara da önem veriliyor. Bu kapsamda belirli aralıklarla yapılan ilçedeki mahalle başkanları toplantısı geçtiğimiz günlerde parti binasında gerçekleşti. Geniş katılımlı toplantıya mahalle başkanlarının yanı sıra AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Aslan ile Tanıtım ve Medya Başkanı Ahmet Çınar da hazır bulundu.

YETKİ BELGELERİNİ ALDILAR

Toplantıda görevlerinden ayrılmak durumunda kalan 4 mahalledeki başkanlar için vefa gösterilirken yerlerine atamaları yapılan yeni isimlere yetki belgeleri takdim edildi. Yeniyalı Mahallesi’nde Hüseyin Erdem’in yerine Şahbender Kurt, Güney Mahallesi’nde Mehmet Ogan’ın yerine Hüseyin Sarıbıyık, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yasin Gözalan’ın yerine Abdulkadir Yılmaz ve Karayakuplu Köyü Emre Korur’un yerine Ali Şafak atandı.